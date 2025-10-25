Si me permite

Debo esforzarme antes de buscar solidaridad

La determinación de ser esforzado debe fundamentalmente nacer en uno cada mañana.



Un poco más de esfuerzo, y lo que parecía un fracaso puede convertirse en éxito”. Elbert Hubbard



Los recursos que tenemos en la vida son producto de una iniciativa. Además, por las acciones que hemos tomado en cada etapa vivida, podemos avanzar grandemente.



Aun cuando en los primeros pasos no se visualizaba un gran logro, por continuar y avanzar en el proyecto, terminamos cosechando la debida gratificación.



Probablemente, cuando estamos desarrollando un proyecto que habíamos preparado, nos parece que hemos llegado al final del camino, pero no hemos logrado lo que estábamos anhelando y estamos a punto de abandonar todo, pero algo dentro de nosotros nos inquieta para seguir y más de una vez el logro está en el próximo paso, que si no hubiéramos perseverado no hubiéramos visto el fruto de todo el esfuerzo invertido.



Cuando tenemos presente que, no importando cuál sea el medio en que nos desenvolvemos y que posiblemente no sea el que hubiéramos escogido en un principio, siempre habrá personas bondadosas, quienes se solidarizarán con nuestros sueños, y en algunos casos se ofrecerán para apoyarnos y cooperar con nosotros para que veamos realizados nuestros sueños.



Debemos aceptar que no hay error más grande que estar esperando quién haga las cosas por uno. Eso no es correcto ni mucho menos es posible, salvo que tengamos una limitación o una incapacidad que es tan manifiesta que nos imposibilita sacar la tarea por nosotros mismos, y por ello esperamos la debida ayuda. De lo contrario, somos nosotros los que debemos planificar adecuadamente el proyecto y poner lo máximo de nuestra parte en todo lo que nos empeñamos en hacer.

Nada se aprovecha cuando el esfuerzo es simplemente un elemento que no parece tener una meta clara.



Cada uno de nosotros es diferente y nuestras fortalezas y debilidades son muy propias, muy nuestras, y en nada se comparan con los que nos rodean en esta vida.



Por eso debemos recordar que el elemento fundamental que se debe tener presente en todo esfuerzo es el de hacer las cosas en su máxima calidad, porque si por alguna razón nos dejamos llevar por un conformismo enfermizo, iremos de mal en peor hasta llegar a autoeliminarnos de todo lo que nos proponemos a hacer.



Cuando enfrentamos contratiempos y adversidades para poder avanzar, seguramente que la creatividad y la determinación nos ayudarán con nuevas alternativas.



Debemos poner todo el esfuerzo de nuestra parte y superar ese momento y seguir adelante con más determinación que nunca. En su tiempo nos habrá de dar la debida satisfacción y también nos habrá de ampliar el panorama para que con la experiencia adquirida nos sea más fácil enfrentar retos mayores, los cuales nunca pensamos que podríamos tener.

En los esfuerzos en los que estamos embarcados cada uno de nosotros definitivamente nuestra voluntad deberá ser el motor principal que habrá de llevarnos paso a paso a la meta, y no simplemente las circunstancias que nos rodean si queremos alcanzar nuestros logros, aquellos que hemos trazado para nuestra vida.



Cuando conservamos con la mayor claridad la meta final, debemos ir paso a paso con el máximo cuidado para avanzar con el tiempo apropiado y preparados para pagar el costo de todo el proceso en el que nos hemos embarcado, y la vida nos gratifica los esfuerzos con cada meta alcanzada en cada propósito trazado.