Deja de sumar y comienza a multiplicar

Me desperté sudando, con el corazón latiendo a mil y sofocado como si hubiera corrido cien metros planos. Mi pesadilla fue aquella de la caída sin fin, pero en un ambiente como el de la película Inception, en donde las realidades se multiplican y traslapan.

Cuando tomé conciencia de que había sido un sueño, me costó volver a dormir porque me quedé pensando en que seguramente ya se ha desarrollado el mecanismo para plantarnos ideas a través de los sueños, sin pasar por el neuromárquetin. Si aún no es posible, no tardará mucho en serlo, porque nos estamos moviendo en un mundo de aceleración tecnológica exponencial.

¿Qué significa eso? Que nuestra realidad se parece cada vez más al entramado neuronal de nuestro cerebro, con infinitas interconexiones que de linealidad tienen lo que yo de astrofísico. El mundo Vuca (volátil, incierto, complejo y ambiguo) se inyectó esteroides y nos toca poner a trabajar esas neuronas para estar a la altura de los tiempos. La fórmula ya no es 2+2+2, sino 2x2x2 o 2³ posibilidad, opciones, requerimientos, avances, desafíos… lo que podría saturarnos al punto de la parálisis por ansiedad.

Así que más allá de sumergirnos en este exigente panorama, es importante reconfigurar nuestro pensamiento enfocado en la gestión del liderazgo, porque de nada sirven los avances tecnológicos si no avanzamos como personas.

Hace poco vi una atinada conferencia de Deborah Ancona, quien brindaba cinco ideas puntuales al respecto.

Al visualizar nuestro futuro con abundancia y generosidad obtenemos más y mejores resultados. Julio Zelaya

1. Conoce y comunica tu estilo personal de liderazgo enfocado en aportar a los demás para que todos alcancen un propósito compartido. De esa forma serás como un tipo de oasis en medio de este océano de drásticos cambios.

2. Conviértete en un “creador de sentido”, es decir, mantente alerta y ejercita tu capacidad de analizar, sintetizar y transmitir para inspirar y dirigir desde la sensibilidad humana.

3. Integra equipos exponenciales con personas versátiles que tengan la capacidad de aportar en los procesos internos con una visión amplia que desafíe constantemente sus límites. ¿De qué forma? Brinda constantes oportunidades de formación y desarrollo de competencias. Por supuesto, estos equipos exponenciales también se refieren al networking que debes renovar constantemente con alianzas estratégicas.

4. No más de ese liderazgo tóxico que lamentablemente va en aumento, gracias al enfermizo y mal manejado espíritu competitivo. La aceleración despierta nuestro instinto de supervivencia, pero no se trata de alcanzar objetivos a cualquier costo, porque el éxito se mide en bienestar, no en posesiones y posiciones.

5. Diseña autonomía y colaboración que estimula la creatividad y la innovación. El pensamiento exponencial necesita oxígeno, espacio para expandirse. Así que, contrario al pensamiento lineal que visualiza procesos rígidos, abre las puertas al pensamiento exponencial con reglas claras en un ambiente fluido y elástico. En ese ambiente, los equipos de trabajo logren autorregularse para proponer las ideas que les permitirán dejar de sumar y comenzar a multiplicar logros altamente satisfactorios.

El futuro es pasado en un abrir y cerrar de ojos. Ya deja de sumar días con ansiedad por lo que vendrá y comienza a multiplicar proyectos que beneficien a muchos, porque al visualizar nuestro futuro con abundancia y generosidad obtenemos más y mejores resultados.