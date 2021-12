Democracia no es solo contar votos

El presidente visitó los EE. UU. para defender nuestro sistema democrático porque fuimos excluidos de la cumbre organizada para el efecto. Por eso es conveniente un franco debate en torno al tema.

Alejandro Giammattei trabajó en la década de 1980 en el Tribunal Supremo Electoral, dirigió la Unidad Coordinadora de Proceso Electoral (Ucpe), bajo la presidencia de Arturo Herbruger Asturias. La Ucpe se caracterizaba por un esfuerzo logístico sin precedentes. Haber celebrado elecciones limpias para Asamblea Nacional Constituyente en 1984, elecciones generales en 1985 y elecciones municipales intermedias en 1988 no había sido fácil.

En aquel entonces, para el TSE contar con su propio mobiliario constituía una muestra de fortaleza. En varios países latinoamericanos se usan los enseres escolares para las citas con el sufragio. Fue Alejandro Giammattei quien dirigió el ensamble, distribución, almacenamiento y lo relativo a la logística electoral, y, si no estoy mal, también coordinó las elecciones en donde salió Jorge Serrano ganador.

Alejandro Giammattei trabajó en la década de 1980 en el TSE, dirigió la Unidad Coordinadora de Proceso Electoral (Ucpe). Alejandro Balsells Conde

Los principales retos eran: contar con un nuevo padrón electoral, lo cual estuvo a cargo de Mario Roberto Guerra Roldán como director del Registro de Ciudadanos, y contar con logística adecuada para lograr la mayor cantidad de participación, a cargo de Alejandro Giammattei.

Nuestro presidente fue a EE. UU. y defendió a Guatemala como una democracia porque lleva a cabo elecciones limpias y periódicas, pero acá es donde su red de aduladores no le deja ver el tema. Si nuestras primeras elecciones limpias fueron en 1984, llevamos 37 años de realizarlas. Por eso, como dice el refrán, “Envejecer es obligado, madurar es optativo”. La pregunta es ¿qué tan madura es nuestra democracia? No podemos seguir con parámetros de 1984.

La Carta Democrática Interamericana dice: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza profundamente con la participación permanente, ética y responsable ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”, y luego dice: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La democracia, hace rato, no es solo contar votos, por eso un país donde el presidente de la autoridad electoral falsifica sin recato sus “méritos académicos” y sus pares son cómplices no genera confianza y muestra el nivel de impunidad; una Corte de Constitucionalidad que escoge y rechaza a sus integrantes, exilando a quien resulta molesta, no crea certeza, y menos si permite perseguir a exmagistrados por fallos emitidos; un Congreso rebelde para la renovación del Poder Judicial muestra irrespeto; una fiscal general obediente a una organización apologista de crímenes de Estado y la represión, evidencia sumisión y represión; un narcopartido sentado en la asamblea general del partido oficial, como es la UCN, prostituye el poder público.

Si el Gobierno triunfa, todos ganamos, solo un enfermo procura el desastre para su país, corregir el rumbo es lograr elecciones competitivas y pluralistas y las señales alumbran lo contrario. Por eso estamos lejos de la madurez democrática y nos estrenamos como nuevos parias en el concierto de las naciones. A este paso todos perdemos.