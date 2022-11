¡Destapemos la olla con la iniciativa de ley 6075!

En pasadas oportunidades me he encontrado en la Costa Sur filmando a los pescadores artesanales, que con su diario quehacer de pesca sostienen a sus familias. Son personas simples, trabajadoras y llenas de esperanza por la obtención de una mejor calidad de vida. Sin embargo, también los siento un poco abandonados, luchando por su manutención diaria, a excepción de algunas organizaciones de la sociedad civil que se preocupan por ellos.

Juzgue Ud., amigo lector, que si pasa, le deban hacer enmiendas. Vida Amor de Paz

El diputado Luis Fernando Pineda Lemus menciona que aunque la iniciativa de ley 6075 es importante, pues pretende incluir procedimientos para llevar a cabo la imposición de sanciones, finalización de contratos y cancelación de licencias de pesca, adolece del acercamiento al modus-vivendi de los pescadores artesanales. Por ende, importante notar que la actual ley no ha podido contemplar ni subsanar las deficiencias puesto que es una ley que tiene vigencia de 10 años y todo cambia con el tiempo.

Por ello, Pineda reitera lo siguiente: “Es sumamente importante socializar el proyecto no solamente con las distintas organizaciones pesqueras y acuícolas del país, sino también con los pescadores artesanales para poder obtener distintas opiniones ante las problemáticas que se afrontan en los respectivos lugares de actividad pesquera…” En lo personal, estoy convencida de que una nueva ley es importante, pero debe velar por todos los actores que trabajan en el negocio pesquero.

El diputado Pineda Lemus menciona que en este nuevo proyecto se toma en cuenta la aplicación de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, decreto No. 5-2021, y se supone que le facilita al usuario la obtención de los permisos y licencias de pesca, así como la prórroga de las mismas, utilizando la tecnología y medios electrónicos existentes. Esto no es congruente con la realidad, según Pineda, pues aunque está claro que es importante modernizarnos y utilizar la tecnología existente, no se acopla a los pescadores artesanales.

Tanto Ud. como yo, querido lector, sabemos de la importancia de que se incremente la industria pesquera en la región, pero jamás a costa de que sufran los más pequeños. La iniciativa 6075, que contempla la utilización de medios electrónicos y tecnología, no va con la realidad de la mayoría de pescadores artesanales, pues con la nueva modalidad tecnológica, en vez de facilitarles su registro, se les entorpece dicho proceso.

Como mis lectores bien saben, se trata de personas de escasos recursos que no cuentan muchas veces con medios electrónicos, y menos con el tiempo para sentarse a escribir en una computadora que ni poseen. El caso es diferente con las grandes empresas que cuentan con el personal y el equipo para ello. Por lo tanto, en vez de simplificarles los trámites a los más pequeños, se quedarían poco a poco fuera de su negocio. Eso sin contar con que se elevarían sus costos, pues no podrían pagar cualquier sanción ni mantener a sus familias.

En conclusión, claro que es importante regular esta industria, pero no podemos lanzar iniciativas de ley creadas desde un escritorio. Si nos acercáramos a estas personas para que nos compartan su forma de vivir y de hacer sus cosas, comprenderíamos mejor las necesidades de todos y las nuevas leyes llegarían a ser un aporte a nuestra economía y no un detractor. No es suficiente solo ver el diario quehacer de las grandes empresas, sino el de los más desprotegidos que intentan sobrevivir.

La iniciativa 6075 que ahora nos quita el sueño ya se encuentra en tercera lectura y lista para ser aprobada. ¿Sugiere Ud. enmiendas?