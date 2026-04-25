Escenario de vida

Día de la Tierra: el planeta que llora… y lo que aún podemos solventar

Durante décadas, el cambio climático se expresó en cifras lejanas.

Cada 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, una fecha nacida en 1970, cuando millones de personas alzaron la voz frente a la contaminación y el deterioro ambiental. Impulsada por el senador Gaylord Nelson, esta jornada marcó el inicio de un movimiento global que hoy une a más de 190 países. Lo que empezó como advertencia, hoy es evidencia.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, más de 44 mil especies están en peligro de extinción.

Durante décadas, el cambio climático se expresó en cifras lejanas. Hoy se vive. El dióxido de carbono supera las 425 partes por millón, muy por encima de las 278 de la era preindustrial. El planeta ya se ha calentado 1.5 °C, suficiente para alterar océanos, derretir glaciares y desestabilizar sistemas climáticos. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático lo ha dejado claro: la causa principal es humana.

En ningún lugar es más visible que en el Ártico. Datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), indican que esta región se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio global. Desde 1979, el hielo marino disminuye cerca de un 13% por década, y más del 90% del hielo antiguo ha desaparecido. Si el Ártico se derrite, es como desconectar el refrigerador del planeta.

El hielo es vida. En Svalbard, los osos polares aún resisten, pero su hábitat se reduce y están en peligro de extinción. El deterioro también se mide en silencios. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), más de 44 mil especies están en peligro de extinción. El rinoceronte negro occidental desapareció, el delfín del río Yangtsé ya no habita sus aguas, el guacamayo de Spix dejó de volar en libertad. Otros, como el jaguar, la tortuga de carey y el quetzal, siguen en riesgo.

En Guatemala, uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo, la situación es igualmente delicada. Áreas protegidas, como la Reserva de la Biósfera Maya, el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo del Quetzal, enfrentan amenazas constantes: deforestación ilegal, expansión agrícola y ganadera, tráfico de especies, incendios forestales y ocupaciones irregulares.

Estas áreas no solo resguardan flora y fauna. Son fuentes de agua, reguladores del clima y guardianes de culturas ancestrales. Cuando se pierden, no solo desaparece naturaleza: se debilita el futuro.

Decir que el planeta llora no es una metáfora vacía. Lo vemos en inundaciones más intensas, en sequías prolongadas, en olas de calor que rompen récords y en océanos que se calientan y pierden oxígeno. Lo vemos en bosques que desaparecen y en comunidades que deben abandonar sus hogares.

Porque aquí ya no basta con discursos ni con compromisos firmados en cumbres internacionales. La diferencia real se juega en decisiones concretas: aplicar la ley, proteger efectivamente los bosques, frenar la impunidad ambiental y entender que el desarrollo no puede construirse sobre la destrucción. Ignorar esta realidad también es una decisión política. Y sus consecuencias ya están aquí.

El Día de la Tierra no es solo una fecha. Es un recordatorio. Durante décadas hemos actuado como si los recursos fueran infinitos. No lo son. La evidencia es clara: hay límites.

Aún hay tiempo. Proteger, restaurar y educar no es una opción ideológica; es una necesidad. Porque, al final, la historia no juzgará lo que dijimos sobre el planeta. Juzgará lo que hicimos —o dejamos de hacer— cuando aún estábamos a tiempo. Porque, al final, no estamos salvando al planeta; nos estamos salvando a nosotros mismos.