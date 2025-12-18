Desde Ginebra

Dificultades en el sistema económico mundial

El Sistema de Solución de Diferencias Comerciales es esencial para hacer cumplir las normas del comercio.

Durante más de 75 años, el sistema multilateral de comercio ha contribuido a garantizar la estabilidad y el orden en la economía mundial. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su sucesora, la Organización Mundial del Comercio (OMC), congregaron a los Estados miembros para acordar la reducción de los aranceles y otras barreras comerciales, la promoción de la integración económica mundial y el establecimiento y la actualización de las normas que rigen el comercio.

El objetivo central de la OMC es elaborar y hacer cumplir las normas.

A pesar de los esfuerzos de muchos Estados miembros por mantener vivo el multilateralismo y preservar las reglas comerciales basadas en normas permanentes, algunos

—entre ellos también varias economías emergentes importantes— han socavado esos esfuerzos bloqueando las negociaciones comerciales e impidiendo la aplicación de las normas comerciales mundiales mutuamente acordadas.

El objetivo central de la OMC es elaborar y hacer cumplir las normas que rigen el comercio internacional, principalmente facilitando las negociaciones entre sus miembros. Pero en los últimos 15 años, las negociaciones de la OMC han resultado frecuentemente en un estancamiento, lo que se hizo evidente, sobre todo, en la fallida Ronda de Doha para reducir las barreras comerciales en todo el mundo.

La reactivación de las negociaciones de la OMC es esencial para mantener la cooperación internacional en materia de comercio y garantizar que las normas mundiales sobre el comercio sigan el ritmo de la evolución de los desafíos a los que se enfrenta la economía mundial. Una prueba decisiva de la determinación de la comunidad internacional de establecer la reglamentación del comercio mundial serán las actuales negociaciones de la OMC sobre las subvenciones a la pesca. Los subsidios otorgados por los gobiernos nacionales a la pesca han llevado a una crisis de sobrepesca. El 90% de las poblaciones mundiales de peces ya están completamente explotadas, sobreexplotadas o agotadas.

Un acuerdo de la OMC para restringir estos subsidios perjudiciales representaría una victoria para el comercio, el desarrollo y el medioambiente. Debido a que muchos países en desarrollo dependen en gran medida de la pesca para su seguridad alimentaria, sus medios de subsistencia y sus exportaciones, son muy vulnerables a la caída de las poblaciones de peces y, por lo tanto, han abogado por normas estrictas sobre los subsidios.

Por otro lado, dado el desafío de lograr el consenso, los Estados han tratado de reactivar la función negociadora de la OMC a través de acuerdos plurilaterales, también llamados JSI, que son opcionales y se aplican solo a los subconjuntos de miembros de la OMC que deciden suscribirlos, en lugar de los acuerdos multilaterales tradicionales que vinculan a todos los miembros. Cualquier país que se encuentre en el extremo punitivo de una decisión de la OMC puede simplemente apelarla y retrasar su aplicación indefinidamente. Esto ha llegado a ser conocido como apelar “al vacío”. Sin un sistema funcional de solución de diferencias que garantice la aplicación de las normas de la OMC.

No obstante, si se determina que un miembro ha violado las normas de la OMC, debería ser obligado a poner fin a la medida infractora o a pagar una indemnización equivalente a la infracción. La mayor y más inmediata amenaza para el orden comercial liberal proviene del debilitamiento del Mecanismo de Solución de Diferencias. El Sistema de Solución de Diferencias Comerciales, es esencial para hacer cumplir las normas del comercio mundial, y que ha tenido en el pasado tasas de cumplimiento muy elevadas, por lo que deben reestablecerse.