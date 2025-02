De mis notas

Discurso del vicepresidente J. D. Vance en Múnich

“Toda verdad pasa por tres etapas. Primero es ridiculizada, luego violenta oposición, finalmente aceptada como si fuera evidente”. A. Shopenhauer

Vi la conferencia de Vance la semana pasada y me adelanté a presagiar que su visita generaría rechazo, enojo y un distanciamiento con la Unión Europea, especialmente de Alemania.

“La mayor amenaza para Europa no es Rusia ni China. Es una amenaza interna”. J. D. Vance

Cuando subió al escenario, Vance fue al grano: “La mayor amenaza para Europa no es Rusia ni China. Es una amenaza interna: el retroceso de sus valores fundamentales”. Las tomas de las cámaras que transmitían los rostros de los presentes denotaban ceños fruncidos y rostros serios.

Mencionó la censura creciente en Europa y el hecho de que la UE se haya reservado el derecho de cerrar redes sociales si considera que el contenido es “desinformación”. Habló de la criminalización de la oración silenciosa en Reino Unido y de cómo, en Escocia, algunas personas han recibido advertencias de que incluso orar en sus propios hogares podría ser ilegal, si viven en una “zona de acceso seguro”. Más incomodidad en la sala.

Después, vino el momento más tenso: Ucrania. Vance repitió lo que todos sabían y que Trump había dicho desde el inicio del conflicto: “Esta guerra no se puede ganar en el campo de batalla. El costo en dinero y vidas humanas es insostenible. La única salida viable es una negociación”.

Aquí, el silencio incómodo dio paso a la indignación diplomática. Los mismos líderes europeos que ridiculizaron a Trump por haber advertido de que este conflicto sería un desastre no pueden negar la realidad de una guerra estancada y un respaldo estadounidense sin garantías. “Estados Unidos no puede seguir financiando indefinidamente la seguridad europea, mientras Europa no asuma más responsabilidades”.

Las reacciones posteriores no se hicieron esperar. El canciller alemán, Olaf Scholz, reaccionó con enojo, pero no por lo que Vance dijo sobre la guerra, sino por haberlo señalado de interferir en las elecciones alemanas, al sugerir que los votantes deberían decidir si el partido Alternativa para Alemania (AfD) —de derecha— podía participar en el gobierno, en lugar de ser aislado por los partidos tradicionales. Sholtz considera que la AfD es una amenaza a la estabilidad, mientras que la AfD ha capitalizado el descontento popular por los efectos de la política migratoria y de energía del gobierno. El descontento es tal que lo ha colocado en el segundo lugar del tablero electoral.

Y aquí es donde mi análisis coincide con el de Vance. Alemania, en su cruzada verde/climática ha cerrado sus plantas nucleares, disparando los costos de energía y debilitando su competitividad. Ahora depende de las mismas fuentes de energía que intentó abandonar y, sin embargo, espera que EE. UU. cubra la mayor parte de la cuenta de una guerra prolongada. ¿Cómo se supone que una economía que se autoinflige este daño estructural pueda sostener su crisis financiera, además del esfuerzo bélico?

En resumen, aunque las élites tradicionales europeas reaccionaron con rechazo, los sectores conservadores y soberanistas en Europa vieron en Vance un posible aliado en su lucha contra las políticas progresistas de la UE. Vance fue bien recibido por figuras alineadas con la nueva derecha en Europa, incluyendo Georgia Meloni, de Italia, y Víktor Orban, de Hungría, quienes comparten su visión sobre migración, soberanía nacional y la necesidad de una Europa menos subordinada a las agendas globalistas.

En el último análisis, la pregunta sigue en el aire: ¿Qué está defendiendo realmente Europa? Si la respuesta es censura, energía cara, caos migratorio y una guerra sin estrategia clara, entonces el problema no está en Moscú ni en Pekín. Está en casa.