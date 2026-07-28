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¿Dónde están nuestras raíces?

La Escuela de Salamanca y las ideas de la libertad

¿Cuáles son las plumas que sentaron las bases filosóficas para los proyectos sociopolíticos y económicos de España, Portugal e Iberoamérica? ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Quiénes son nuestros padres fundadores? El Instituto Fe y Libertad (IFYL) y la Escuela Hispánica son dos entidades que se esfuerzan por responder a estas preguntas. Es importante emprender el proceso de redescubrir y dar a conocer a los pensadores que valoraron la libertad y cuyos escritos resaltan el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Da mayor legitimidad a los esfuerzos contemporáneos por fortalecer las instituciones del Estado de derecho y los mercados libres.

Ideas que alimentan la independencia en las Américas

Nuestras raíces se remontan al siglo XVI, cuando cobró relevancia mundial la Escuela de Salamanca. El fraile dominico, teólogo y jurista Francisco de Vitoria (1486-1546) empezó a dar clases allí en 1524, hace 502 años. Vitoria formó a dos o tres generaciones de estudiantes que innovaron sobre el pensamiento filosófico y teológico de Santo Tomás de Aquino. Vitoria y sus pupilos escribieron sobre una amplia gama de temas, desde la ley de las naciones y la tiranía, hasta las ciencias naturales y asuntos monetarios, financieros y el comercio internacional. El descubrimiento del Nuevo Mundo propició discusiones importantes entre el claustro salmantino sobre los derechos de los indígenas, la esclavitud, la importancia de la propiedad, la enseñanza religiosa y más.

Las ideas desarrolladas por la Escuela de Salamanca fueron llevadas al mundo anglosajón por tres personas: el humanista holandés Hugo Grocio, el jurista alemán Samuel von Pufendorf y el profesor de Adam Smith, Francis Hutcheson. Ellos son el puente entre España y Escocia, pues expusieron a los ingleses a los conceptos sobre el derecho natural, los límites al poder y la economía de mercado que analizaron Francisco de Vitoria, Juan de Mariana y Francisco Suárez, entre otros. No cabe duda de que el filósofo político John Locke leyó extensamente a Mariana, por ejemplo, y coincidió con él respecto del origen del poder político, la soberanía y la importancia de la propiedad privada. Adam Smith, usualmente reconocido como el padre de la economía, fue antecedido por los salmantinos en la comprensión del mercado como un orden natural y la elaboración de una teoría subjetiva del valor.

La Ilustración escocesa, a su vez, tuvo incidencia en los padres fundadores de la república estadounidense. El 250 aniversario de la Declaración de la Independencia ha motivado una serie de ensayos que resaltan la influencia española en John Locke y, a través suyo, o directamente, en Thomas Jefferson, James Madison, John Adams y otros padres fundadores de Estados Unidos.

El derecho natural, la soberanía popular y el derecho a resistir la tiranía son ideas torales en la Declaración de la Independencia, todas ellas extensamente tratadas por autores de Salamanca. Por ejemplo, en Francisco Suárez leemos que Dios concede la autoridad política directamente a la comunidad gobernada, y que el derecho descansa en el pueblo y no en un monarca con derecho divino. Suárez también habla del derecho natural como un derecho inalienable. Juan de Mariana detalla las condiciones bajo las cuales una comunidad política puede deponer a un tirano cuyo gobierno se ha vuelto opresivo.

Los posteriores movimientos independentistas de América Latina se inspiran en la revolución estadounidense y en el liberalismo clásico. En Iberoamérica también fueron importantes las ideas sobre el derecho natural universal, la división de poderes, el constitucionalismo y la libertad de comercio.