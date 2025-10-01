Fundamentos

Dos lecturas anticipadas

Es preciso tener en cuenta que el llamado anti-voto, allí presente, juega un papel importante.

En un ambiente de poca información es donde se suele producir la mayor cantidad de rumores. El entorno político no suele ser la excepción, ya que la falta de medición de la opinión pública crea conjeturas y presuposiciones poco fundamentadas. Sin embargo, también hay que decir que cuando se presentan estudios, encuestas o instrumentos que miden la percepción pública, también hay que tomarlos, como decían las abuelitas, con un grano de sal. Como bien lo afirman las empresas de investigación serias, una encuesta es tan solo un retrato del momento en que son realizadas y no necesariamente tienen capacidad predictiva. Ya hemos tenido ejemplos dramáticos, como el de las elecciones de 2023, en el que las mediciones efectuadas en una semana predijeron poco de lo que llegó a suceder la semana siguiente.

Las encuestas son un retrato del momento en que son realizadas y no necesariamente tienen capacidad predictiva.

Sin embargo, existen ciertos elementos que es necesario tener en cuenta cuando se analiza el entorno político. En una encuesta recién publicada se hacía énfasis en el escaso sentimiento democrático de las personas encuestadas, sugiriendo que la tendencia hacia el autoritarismo es un fenómeno reciente. Realmente no lo es. Una medición que efectúa Asíes con cierta regularidad ya había detectado un patrón consistente y ciertamente preocupante en el que los valores democráticos se han ido erosionando con el tiempo. Esto se debe, en parte, al tradicional esquema de caudillajes que ha caracterizado a nuestro sistema político.

Pero en esta ocasión, la diferencia fundamental es que, si antes las personas volvían la vista atrás para añorar personajes autoritarios del pasado como Ubico o los tiempos de la jefatura de Estado de Ríos Montt, en esta ocasión lo que hacen es volver la vista hacia un lado. Con el ejemplo del presidente Bukele en El Salvador, tienen ya un referente inmediato y moderno al cual referirse. Eso sí que es un cambio evidente, pues los políticos locales buscarán tomar elementos del botiquín de recetas de aquel gobernante, para proponerlas en el medio local. Es muy posible entonces que nuestra precampaña electoral esté muy influida por el discurso, modo, etiqueta y circunstancias del gobernante vecino. Sin embargo, no todo en política es importable ni tampoco son reproducibles las mismas condiciones. Así que un error de lectura precipitada es pensar que se pueden tener los mismos resultados apelando a las mismas prácticas. Las realidades en un país y en el otro son muy diferentes.

Por otro lado, la encuesta ofrece una mirada al estado actual de los liderazgos en el escenario político. Aunque no sorprenden los resultados, dado que los que encabezan han sido precisamente los más activos en las redes sociales, también es preciso tener en cuenta que el llamado antivoto, allí presente, juega un papel importante. Además, el hecho que la afinidad, afiliación y pertenencia a los partidos políticos esté en un umbral muy bajo puede sugerir que hay espacio para proyectos o liderazgos emergentes. De nuevo, puede ser una lectura muy temprana y precipitada, pero eso es lo que parece estarse proyectando.

En un país donde, como lo he afirmado en reiteradas ocasiones, los partidos de futbol se ganan a veces en la mesa y no en la cancha, y donde se practica el viejo recurso vaticano de que “el que entra Papa a un cónclave, sale cardenal” habrá que esperar como se configuran los equilibrios de fuerzas luego de los acomodos que sucederán en 2026, cuando cambien todas las autoridades que dirigen las instituciones constitucionales de control y poder. Lo cierto es que hasta allí ya no llega la ciencia de las encuestas.