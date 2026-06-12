Imagen es percepción

Dos pantallas encendidas, un mundo en caos

Dos espectáculos encendieron el mismo día las pantallas del planeta. El telón de fondo es lo inquietante.

Se iniciaron dos eventos cuyos reflectores llegan desde dos escenarios a la vez. Aunque el telón de fondo sea sombrío. El estrecho de Ormuz, ese pasillo angosto por donde circula buena parte del crudo que mueve al planeta, vuelve a ser el termómetro de la ansiedad mundial. Cada jornada de tensión en el Oriente Medio no se mide solo en maniobras navales; se traduce en el precio de la gasolina, en el costo de los fletes, en la inflación que erosiona el salario de familias que jamás verán ese estrecho en un mapa. Un solo punto del mapa, apenas 50 kilómetros de ancho en su parte más estrecha, basta para mover mercados a miles de kilómetros. La amenaza dejó de ser estrictamente militar; es económica, cotidiana, doméstica.

Dos escenarios distintos: un mundial y una revelación. La misma pregunta sobre el futuro de la humanidad.

Sobre ese fondo inquieto se encendió la primera pantalla. Ayer abrió el Mundial 2026, y su sola arquitectura ya es un mensaje: tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— sostienen juntos, por primera vez, el espectáculo más visto del mundo. La cita deportiva es casi lo de menos. Durante un mes, una franja del continente concentrará multitudes, fronteras tensas y cámaras encendidas. Y son justamente los eventos paralelos, los que ocurren lejos del balón, los que podrían marcar el verdadero ritmo de estas semanas. Basta un brote sanitario, una acción del crimen organizado capaz de cruzar fronteras, una amenaza terrorista o un roce político entre los tres gobiernos para que lo local se vuelva planetario en cuestión de horas.

No es una hipótesis lejana. México arrastra sus propios desafíos de seguridad, Estados Unidos atraviesa el debate migratorio más áspero en décadas, Canadá ensaya el difícil equilibrio entre apertura y control. Organismos internacionales ya advirtieron sobre el reto de proteger a las multitudes y administrar flujos humanos de esta escala. Por eso la pregunta interesante no es quién alzará la copa, sino qué inaugura realmente este mundial: ¿una fiesta o el ensayo general de algo más grande que apenas empieza a ordenarse?

La segunda pantalla se encendió el mismo día, en las salas de cine. Steven Spielberg estrenó El día de la revelación, una ficción que, sin embargo, cuesta leer como mera ficción. El cine lleva décadas imaginando que no estamos solos; lo distinto, esta vez, no es la trama, sino la fecha. Porque mientras la película llena butacas, los gobiernos hacen algo que hasta hace poco resultaba impensable, abrir sus archivos.

Estados Unidos sigue desclasificando documentos sobre fenómenos aéreos no identificados. Lo que ayer era materia de burla, hoy ocupa informes oficiales, audiencias legislativas y declaraciones de altos mandos. Reino Unido y Japón han insinuado que avanzarán por el mismo camino hacia una mayor transparencia. La existencia de esos objetos ya casi nadie la discute; los propios Estados la admiten, aunque guarden lo esencial bajo llave.

Y ahí aparece la verdadera intriga. Si esos fenómenos siempre estuvieron, e incluso, según se sugiere, convivieron con el hombre sin permitir contacto, ¿por qué la conversación se acelera justo ahora? El debate público ya no pregunta si existen, sino qué son. ¿Tecnología de otros mundos? Hay quienes, desde una lectura más antigua, deslizan una hipótesis incómoda: ¿y si no fueran visitantes del espacio, sino algo que las viejas escrituras nombraron de otra manera? La propia película juega con esa ambigüedad y deja la duda abierta.

Quizá por eso ambos eventos, el estadio y el cielo, comparten una misma textura: la sensación de estar viendo el principio de algo cuyo guion no escribimos. La pregunta que importa no es qué hemos alcanzado a ver, sino qué quieren, exactamente, que la humanidad entienda a continuación.