Criterio urbano

Doscientos cincuenta años de una ciudad que crece

Ciudad de Guatemala es un legado de desarrollo para Centroamérica.



Este año, nuestra Ciudad de Guatemala cumple 250 años de haber sido trasladada en enero de 1776 al Valle de la Ermita. La Nueva Guatemala de la Asunción, con su patrona, la Virgen de la Asunción, es la capital de Guatemala y la urbe más poblada y cosmopolita desde el sur de México hasta Colombia. No hay en la región otra ciudad igual, y por eso es tan importante incrementar la inversión en infraestructura productiva, que ayude a la Ciudad de Guatemala a pasar a su siguiente fase de desarrollo.



Esto no es poca cosa; 250 años deben celebrarse a lo largo de todas las zonas de la ciudad y reconocer que nuestra capital tiene una identidad propia, con una cultura que vibra y mueve a las personas. Una ciudad que no se detiene y que siempre está transformándose, creciendo y en movimiento. No por nada el Índice de Competitividad Local coloca al municipio de Guatemala en la posición número 1 del ranking de competitividad anual, ya con un PIB per cápita de US$26 mil 688.43, con un crecimiento del 7.8% anual.



El municipio de Guatemala cuenta con una población de un millón 229 mil 215 personas, según las estimaciones de crecimiento del último censo, con una población flotante que todos los días entra y sale del municipio de casi 1.8 millones de personas. Esto hace que las necesidades que se tenían cuando la ciudad empezó ahora sean diferentes, y es por eso que se requiere un compromiso más fuerte por parte del Gobierno, a lo largo de muchos años, que comience a incrementarse la inversión pública en infraestructura de la Ciudad de Guatemala.



Por ello, las celebraciones de los 250 años de la Ciudad de Guatemala nos deben invitar a reflexionar sobre la importancia de temas como la movilidad urbana, la logística, el comercio, la industria y los servicios que en la ciudad se prestan, así como los servicios urbanos que se requieren para no solo seguir creciendo, sino tener un desarrollo más sostenible donde abordemos temas críticos como las inversiones a transporte público, agua potable, gestión y manejo de desechos, entre otros grandes temas que se requieren para fomentar un crecimiento más dinámico, que fomente la innovación y los diferentes ecosistemas de crecimiento.

Zonas importantes de la Ciudad de Guatemala como lo son la zona 18, zona 7 y zona 21, requieren inversiones importantes por parte del Estado, para mejorar su infraestructura urbana, que ayude a que el municipio siga siendo ese centro neurálgico de fomento a la innovación y el crecimiento que el país requiere para seguir desarrollándose.



Esto no significa dejar de lado los esfuerzos por descentralizar al país, sino que es una oportunidad para que desde el Gobierno se coordine, de una forma más asertiva, la inversión pública con la alcaldía del municipio de Guatemala y con los alcaldes del área metropolitana y aprovechar este año de celebración y reconocimiento para plasmar una hoja de ruta conjunta de políticas públicas e inversiones necesarias para los próximos 50 años que nos lleven a un nivel de desarrollo mayor. Un PIB per cápita en el área metropolitana de US$17 mil 654 nos debe hacer reflexionar, para que el país siga creciendo y que la Ciudad de Guatemala siga siendo ese faro centroamericano; necesitamos más inversiones en infraestructura productiva (tanto urbana como de logística) para seguir generando más y mejores oportunidades.

¡Felicitaciones! Celebremos estos 250 años, con una visión clara de qué queremos para la ciudad y cómo podemos seguir fortaleciendo el desarrollo y crecimiento que todos queremos.