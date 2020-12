El ADN de empresas de rápido crecimiento

Cada año, la revista de negocios INC publica el ranking de las empresas privadas de más rápido crecimiento. ¿Qué características tienen en común? ¿Qué podemos aprender de ellas?

Despertemos el poder de las personas. Julio Zelaya

De las ciento cincuenta y cuatro empresas seleccionadas, 31% se dedica a mercadeo y publicidad, 26% ofrece productos y servicios para negocios, 2% desarrolla hardware para computadoras, 12% es del sector construcción y 29% ofrece productos y servicios para el consumo. No sorprende que las empresas de servicios continúan a la cabeza del crecimiento.

¡La tasa de crecimiento de los últimos años de la empresa número uno en servicios es de 12,654.4%! Su nombre: IntegraClick. Con ventas anuales de $96.4 millones de dólares, cincuenta y cinco empleados y siete años de existencia, la empresa combina el crecimiento exponencial de usuarios de Internet con las destrezas de publicistas web, ya que une a más de 50 mil publicistas en una red llamada Clickbooth. Su modelo de negocios está basado en costo por acción (CPA, cost per action), así que las empresas que pautan sus servicios pagan únicamente cuando alguien compra algo o toma acciones específicas. La propuesta de valor es el pago basado en resultados. ¿Acaso no invertirías en publicidad de ese tipo? ¡Claro que sí!

Las empresas del ranking tienen en promedio 42.5 empleados, US$9.9 millones de ventas al año y un crecimiento anual promedio de 880.5%. Los presidentes ejecutivos o CEO son 90% hombres, 10% mujeres y 21% pertenecientes a grupos minoritarios. El 1% tiene una edad menor a veinticinco años, 27% entre veinticinco-treinta y cinco años, 41% entre treinta y seis-cuarenta y cinco años, el 22% entre cuarenta y seis-cincuenta y cinco años, 9% tiene más de cincuenta y cinco años. 80% son casados, 5% divorciados y 15% solteros.

Las empresas número uno de productos y servicios para negocios es la consultora Revel. Con una tasa de crecimiento en los últimos tres años de 3,531.2%, ventas anuales de US$13.2 millones y 37 empleados, la firma sintetiza su éxito en el lema: “Las empresas son tan buenas como sus personas”. Su modelo de negocios, que ayuda a clientes como Microsoft y Starbucks, se fundamenta en dos pilares: el primero es el énfasis en agregar valor al cliente y no cobrar lo que no logra dicho objetivo. Un ejemplo: no hay costos de viaje. Cuando se formaliza un proyecto de consultoría, Revel abre una oficina cerca del cliente. Su segundo pilar es la innovación permanente. Su equipo de consultores puede proponer una nueva área de “expertise” en la empresa. Cada consultor se convierte en un microempresario que impulsa y hace crecer el proyecto que propone y que aprueban los tres principales socios.

¿Qué aconsejan los CEO de las empresas más exitosas? 85% sugiere delegar. Miles Young aconseja: “Confía en las personas que trabajan para ti”. Brent Sampson dice: “Estoy rodeado de gente increíblemente capaz. Solía creer que estaba haciendo las cosas bien hasta que vi a alguien más hacerlas”. Shannon Ralston afirma: “Necesito que los que están alrededor mío aprendan; solo ocurrirá si les doy espacio para actuar y tener éxito. Sin embargo, ¡estoy observándolos muy de cerca!” Andrew Crapuchettes enfatiza: “Si yo fuera el mejor en todo, sería Dios.” Finalmente, Greg Murtagh apunta: “Contrata buenas personas, facúltalas y, ¡quítate del camino!”

Todas las empresas y los empresarios resumen su éxito en: “amo lo que hago”, “me preparé para esto”, “espero lo mejor, pero planeo para lo peor”, “no me doy por vencido sin importar lo duro que sea”, “el cliente es más inteligente que yo”.

Los secretos del éxito no son secretos; son premisas simples aplicadas consistentemente. Los emprendedores que fundaron estas empresas demuestran que son personas como tú y yo, pero con una determinación fuera de lo común. ¡Nuestra región tiene todo el potencial para desarrollarse! Solo requiere del esfuerzo de cada persona para ser mejor, para gestionar mejores empresas y mejores países.