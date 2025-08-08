Imagen es percepción

El arma de los aranceles para control global

Trump usa los aranceles como arma de poder para redefinir el orden económico mundial.

Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca con una receta conocida, pero ahora potenciada: el arancel como instrumento de poder. Ya no se trata solo de proteger la industria estadounidense, o de equilibrar déficits comerciales; lo que el presidente pretende es una transformación estructural del orden económico global. Su propuesta de imponer aranceles universales en rangos que oscilan desde el 10 % a todas las importaciones, y de hasta el 60 % a las procedentes de China, no es simplemente una táctica coyuntural, es la arquitectura de un nuevo paradigma comercial, basado en el nacionalismo económico.

Trump impone su poder global a través del uso estratégico de los aranceles como arma económica.

Para Trump, el libre comercio ha debilitado a Estados Unidos y enriquecido a sus rivales. Por eso, plantea una política que premia al productor local, castiga la deslocalización y limita la dependencia de economías adversarias como China. Este nuevo paradigma desafía los pilares tradicionales de la Organización Mundial del Comercio, y pone en jaque la globalización tal como la conocíamos. Con los aranceles como escudo y espada, Trump no solo busca reindustrializar Estados Unidos, sino reafirmar su poder frente a un mundo que ya no considera aliado, sino competidor.

Trump convirtió el comercio en un campo de batalla geopolítico. Los acuerdos multilaterales fueron sustituidos por negociaciones bilaterales, los tratados tradicionales por amenazas de sanciones. Hoy, su mensaje es claro: “Estados Unidos debe dejar de financiar su propio declive”, acusando a las élites globalistas de haber desmantelado la industria nacional en favor de países como México, China y Vietnam. Su objetivo declarado es restaurar la autosuficiencia y premiar al productor estadounidense.

Pero detrás de los discursos patrióticos se esconde una apuesta arriesgada. Elevar los aranceles de manera generalizada puede generar ingresos rápidos para el Tesoro, sí, pero también aumentará el costo de vida de los consumidores. La inflación podría repuntar, afectando directamente al mismo electorado que lo respalda. Los economistas advierten que una guerra comercial extendida pondría en riesgo cadenas de suministro esenciales, encarecería bienes básicos y afectaría la competitividad global de las empresas estadounidenses.

Sin embargo, Trump no se rige por la lógica económica tradicional. Para él, los aranceles son también una forma de control político. A través de ellos presiona a gobiernos “desleales”, castiga a regímenes autoritarios como el chino, y busca repatriar empleos industriales que simbolizan el corazón de su base electoral. En su visión, el comercio no es un ejercicio de integración global, sino una competencia entre civilizaciones.

El impacto global de estas políticas es inmenso. Esta segunda presidencia de Trump, con una estrategia comercial agresiva, podría empujar al mundo hacia bloques económicos cerrados, erosionar aún más a la OMC y debilitar los mecanismos multilaterales. La era del libre comercio que dominó el mundo desde la posguerra estaría entrando en su ocaso.

Por otro lado, muchos países emergentes observan esta nueva etapa con interés. América Latina, por ejemplo, podría beneficiarse del desplazamiento de inversiones desde Asia, hacia geografías más cercanas. Guatemala, México y otras naciones del hemisferio podrían convertirse en socios clave dentro de la reconfiguración de las cadenas productivas.

En última instancia, los aranceles de Trump no son simples tasas aplicadas a productos extranjeros. Son una declaración de principios. Son el nuevo muro, no de concreto ni acero, sino de tarifas. Un muro económico que redefine la soberanía, la seguridad y la influencia de Estados Unidos globalmente.