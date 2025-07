Godot ha llegado

El BBB de Trump

El Gran Hermoso Proyecto de Ley (BBB) de Donald Trump será el punto central de discusión con miras a las elecciones de medio término del próximo año en Estados Unidos.

El pasado 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, el presidente Donald Trump firmó lo que es su primer bebé, o en este caso BBB, de su segunda presidencia. El Big Beautiful Bill (BBB), que se traduce como el Gran Hermoso Proyecto de Ley, fue aprobado por el Congreso de aquel país un día antes, con un estrecho margen de cuatro votos (218 contra 214). El mismo fue aprobado en el Senado con el voto de desempate del vicepresidente JD Vance (51–50), lo que refleja dos cuestiones importantes: primero, que la “aplanadora” que consiguió el Partido Republicano en ambas cámaras (Senado y Congreso) no se mueve tan rápido como Trump quisiera. Luego viene el voto en contra de dos republicanos en el Congreso: Brian Fitzpatrick, de Pennsylvania, a quien no le gustaron los recortes al programa de asistencia médica para personas de clase media-baja y baja, mientras que Thomas Mackie, de Kentucky, consideró que aumentaba demasiado la deuda nacional (se estima que aumente en unos 3.4 billones de dólares) y su preocupación por que en el largo plazo el mismo implicará un aumento de impuestos a las clases medias y bajas urbanas.



La aprobación del BBB se da en un contexto complicado para Trump en el tema de política exterior. Por un lado, no ha logrado una de sus promesas de campaña, que fue poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania “en 48 horas”. Es más, confesó que en su última llamada a Vladímir Putin no lograron ningún acuerdo y, posteriormente, con su característico enojo cuando las cosas no salen como él quiere, consideró enviar más misiles a Ucrania para su defensa, algo que siempre criticó de su predecesor Joe Biden. Por otro lado, el bombardeo de bases de investigación nuclear y enriquecimiento de uranio en Irán molestó a muchos congresistas ultraconservadores de su partido que consideraron que esto violaba su plataforma de campaña de America First, pues involucraba a Estados Unidos en una guerra que no es de ellos. Este contexto, más los obstáculos que se presentaron en la aprobación del BBB, allanan el camino a lo que serán las próximas elecciones de medio término, que se celebrarán en noviembre del año entrante.

El BBB es el punto de partida y será el tema central de campaña para las elecciones de medio término.



¿Es descabellado tratar este tema cuando faltan 16 meses para dichas elecciones? No lo es. Primero, porque Trump ha descuidado el mandato que lo llevó al poder y que fue detener el alto costo de la vida que se dio durante el gobierno de Joe Biden, y su primer propuesta para hacerlo es el BBB. La popularidad general de Trump al día de hoy se ubica en un 43% (encuesta NPR/ PBS), que es fiel a su base de votantes, pero su aprobación en términos de cómo ha manejado la economía es un preocupante 39%, que es la menor comparada con lo que fue su primera presidencia, del 2017 al 2021. Los republicanos en el Congreso solo cuentan con un 35% de aprobación. Esto significa que los efectos de la puesta en marcha del BBB serán fundamentales para determinar si son castigados o no en lo que serán las elecciones de medio término.



Sin embargo, el partido de Trump cuenta con una gran ventaja, y es que la oposición sigue sin un liderazgo claro en sus filas y la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, que se identifica como un “socialista demócrata”, solo los ha dividido más, puesto que el votante neoyorquino no es representativo del votante que los demócratas necesitan para regresar al poder. Peor aún, los demócratas en el Congreso cuentan con un mísero 27% de aprobación. Pero el BBB es el punto de partida y será el tema central de campaña a las elecciones de medio término, lo que afectará las políticas no solo internas sino también exteriores de Donald Trump. ¡Feliz domingo!