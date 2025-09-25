Desde Ginebra

El comercio y la inteligencia artificial

La IA puede ser una herramienta poderosa para construir un sistema comercial más inclusivo y sostenible.

El comercio multilateral ha sido, durante décadas, uno de los pilares fundamentales de la economía global. A través de acuerdos y negociaciones entre múltiples países, se busca facilitar el intercambio de bienes y servicios, promover la competitividad y fomentar un entorno comercial más justo y predecible. Sin embargo, en la última década, la llegada de la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a transformar profundamente el panorama del comercio internacional, presentando tanto oportunidades como desafíos.

La IA puede facilitar el cumplimiento de normativas comerciales internacionales.

La IA, en su esencia, se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Su aplicación en el comercio internacional está revolucionando la forma en que las empresas operan, desde la producción hasta la distribución y el marketing. Por ejemplo, las herramientas de análisis predictivo basadas en IA pueden ayudar a las empresas a anticipar las demandas del mercado, optimizando así su producción y reduciendo costos.

Un área en la que la IA está teniendo un impacto notable es en la logística y la cadena de suministro. Las empresas pueden utilizar algoritmos de IA para optimizar rutas de envío, prever retrasos y gestionar inventarios de manera más eficiente.

Además, la IA puede facilitar el cumplimiento de normativas comerciales internacionales. Las regulaciones en el comercio pueden ser complejas y variar de un país a otro. Las herramientas de IA pueden ayudar a las empresas a navegar por este laberinto regulatorio, asegurando que cumplan con las normativas de cada mercado al que acceden. Por ejemplo, la IA puede analizar documentos y contratos para detectar posibles incumplimientos o riesgos, lo que permite a las empresas actuar proactivamente y evitar sanciones.

Sin embargo, la integración de la IA en el comercio multilateral también presenta desafíos significativos. Uno de los más preocupantes es el riesgo de aumentar la desigualdad entre países. Las naciones desarrolladas, que tienen mayor acceso a la tecnología y los recursos para implementar IA, pueden beneficiarse desproporcionadamente de estas herramientas, mientras que los países en desarrollo pueden quedarse atrás. Esta brecha tecnológica puede llevar a una mayor disparidad en el acceso a los mercados internacionales y a la creación de un sistema comercial aún más desigual.

Además, la IA plantea cuestiones éticas y de privacidad que deben ser abordadas en el contexto del comercio internacional. La recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos pueden dar lugar a preocupaciones sobre la privacidad de los consumidores y la seguridad de la información. Las naciones deben trabajar juntas para establecer normativas que protejan a los consumidores y garanticen un uso ético de la tecnología en el comercio, como también es necesario aclarar cómo se relaciona la IA con los derechos de propiedad intelectual.

Otro desafío radica en la regulación de la IA misma. A medida que esta tecnología avanza, las legislaciones deben adaptarse para abordar cuestiones como la responsabilidad en caso de errores de IA, la transparencia de los algoritmos y el impacto en el empleo. La cooperación multilateral es esencial para desarrollar marcos regulatorios que sean coherentes y que promuevan un uso responsable de la IA en el comercio.

A través de un enfoque multilateral, es posible crear un marco que no solo fomente la innovación y el crecimiento económico, sino que también asegure que los beneficios del comercio sean compartidos de manera equitativa entre todas las naciones. En este contexto, la IA puede ser una herramienta poderosa para construir un sistema comercial más inclusivo y sostenible para el futuro.