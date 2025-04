Imagen es percepción

El cónclave y la batalla por el papado

El Vaticano, aunque pequeño en territorio, tiene una de las diplomacias más antiguas, eficientes y escuchadas del planeta.

El mundo llora la muerte del papa Francisco. Mientras tanto, en el corazón del Vaticano se pone en marcha un antiguo y solemne ritual, el protocolo de la sede vacante. No es una pausa, es un tiempo de poder contenido, de intrigas sutiles y vigilancia rigurosa. Un sistema forjado durante siglos para que el “Trono de Pedro” jamás quede a la deriva.

Puede que, esta vez, del humo blanco emerja no solo un nombre, sino un epílogo.

Comienza entonces la cuenta regresiva hacia el cónclave. La Capilla Sixtina se transforma en una cámara sellada en estricto aislamiento. Sin celulares, sin acceso al mundo exterior, bajo la mirada de siglos de historia y con una decisión, que podría definir no solo el rumbo espiritual de más de mil millones de católicos, sino también su influencia en la política global. Mientras tanto, el mundo solo observará una señal en el cielo, humo negro o blanco. La chimenea de la Sixtina no es un simple ornamento, es un símbolo sagrado. Humo negro: no hay consenso. Humo blanco: Habemus Papam.

Más allá de la pérdida espiritual que representa para millones de fieles, la partida del papa Francisco marca el cierre de una era dentro del Vaticano. Francisco no solo fue el primer papa latinoamericano y jesuita, sino también un pontífice reformista que desafió inercias, removió estructuras y se enfrentó al poder tradicional que opera dentro y fuera de la Iglesia. Su muerte abre un nuevo capítulo, el cónclave. Y con él, una batalla silenciosa, pero decisiva por el futuro de la Iglesia católica.

El cónclave es mucho más que una ceremonia eclesiástica. Es un acto profundamente político, estratégico y simbólico. Reunidos en la Capilla Sixtina, 133 cardenales menores de 80 años —la mayoría designados por el propio Francisco— deberán elegir al próximo obispo de Roma. Sumado a esta tensión, algunas profecías antiguas, como las de Nostradamus o San Malaquías, auguran que el próximo papa podría ser el último.

El papado de Francisco dejó una Iglesia dividida. Por un lado están quienes desean continuar su legado, una Iglesia más abierta, comprometida con los migrantes, el medioambiente y el diálogo interreligioso. Por otro, sectores conservadores —especialmente de Europa, África y Estados Unidos— que anhelan una restauración doctrinal, más cercana al modelo de Juan Pablo II o Benedicto XVI.

Aunque ya circulan posibles perfiles para ocupar el trono de Pedro, la decisión final se sellará entre los muros de la Sixtina. Se mencionan figuras de todos los matices. Unos afines al legado de Francisco, de corte más abierto y progresista; otros, firmes guardianes de la tradición y del rito conservador. También han surgido nombres con vocación de puente, capaces de tender síntesis entre los extremos. Todo está en juego, pero nada está decidido.

Durante siglos, las coronas europeas presionaban desde fuera para influir en la elección del pontífice. Hoy, la geopolítica actúa con más sutileza, pero no menos fuerza. Las potencias observan con atención. Un papa que mantenga el tono crítico hacia el sistema político global podría incomodar intereses. Una figura más neutral o tradicional, en cambio, podría apaciguar tensiones.

El Vaticano, aunque diminuto en territorio, tiene una de las diplomacias más antiguas, eficaces y escuchadas del mundo. Su red de nunciaturas en más de 180 países le otorga una voz transversal, no sujeta a ciclos electorales. Por eso, la elección del nuevo papa no es solo un asunto de fe, sino, además, es un acto que puede influir en el equilibrio moral del planeta.

En pocos días, bajo los frescos de Miguel Ángel, los cardenales se enfrentarán al juicio más silencioso, pero trascendental de nuestra época, que será elegir al pastor que no solo guiará a la Iglesia católica, sino que marcará el pulso moral del siglo XXI.