El coronavirus es el causante del covid-19

“En la ciudad de Tianjin, China, el 67% de los contagiados se infectaron de una persona que no tenía síntomas abiertos”. La OMS estableció que los coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades como el síndrome agudo respiratorio severo (SARS). El coronavirus es causa de la enfermedad del covid-19.

Guatemala debe estar preparada para atacar esta situación sanitaria, pues los resultados señalan que aproximadamente la mitad de los contagios son producidos durante la incubación del virus. que se estima en 5.2 días, que es el tiempo de incubación del covid-19. Es decir, en algunos casos es menor que el intervalo generacional y en otros casos es mayor. Cuando el tiempo es más largo, la persona contagia antes de comenzar a sentir los síntomas. Por lo que el covid-19 es el que causa la enfermedad y permanece estable durante varias horas o días en aerosoles y en superficies, según un nuevo estudio de los científicos de los institutos nacionales de Salud. Así que mantener su lugar de trabajo o su casa limpia. La casa debe tener buena ventilación, evitando las posibles corrientes de aire, por si hubiere alguno que esté en cuarentena. Dispondrá de un cubo de basura con tapa y bolsa en su interior, con cierre hermético para alojar los desechos.

Defendamos entre todos a los actores de la vida luchando contra el coronavirus. Alfonso Yurrita Cuesta

Por el lado urbano hay que proteger a los sectores populares que están en los mercados o en la calle como escenario, el trabajo y con contactos sin control de los espacios: vendedores de fruta, vestuario, juguetes, dulces y accesorios para celulares, lavacarros, improvisadas cafeterías y hasta tramitadores; los llamados limosneros y los trabajadores rurales y maquileros, que pueden multiplicar el covid-19,

La crisis económica arranca en el promedio industrial Dow Jones, que cayó 2,352.33 puntos, un 10%, el desplome más fuerte desde 1987, que afectará a las remesas de los migrantes. Giammattei aumenta la ampliación presupuestaria de 7 mil millones de quetzales.

¿Quién ayuda al que ayuda? es una de las frases para exigir mejoras salariales y la aprobación de la ley del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, que también pidió mejoras. Pero la salud no es lo único que preocupa, los despidos, los cierres y la caída de la economía que afectará a muchos.

Los autores de los estudios que han revelado los datos aconsejan tomar la medida prioritaria de identificar a los portadores del covid-19 y a sus contactos. La OMS considera también que este seguimiento es prioritario para contener al virus, así como el distanciamiento social y cuándo se contagia la enfermedad. Hay que evitar estar en grandes grupos, cosa que no se está cumpliendo y será cuando reviente con los que ya están infectados y que todavía no lo han mostrado. Como el caso de Tianjin en China. Esto real, no es esa desinformación que dicen.

La Organización Mundial de la Salud advirtió de los peligros de lo que denomina “infodemia”, una corriente de desinformación que se está propagando más rápido incluso que el propio virus.