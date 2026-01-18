Godot ha llegado

El corredor del norte

Groenlandia se ha convertido en el próximo punto de tensión internacional, pero la teoría del corredor del norte puede prevenir esto.

Siguiendo con el tema de Groenlandia y la doctrina Trump, el asunto parece cada vez encajar más en la narrativa transaccional del presidente de Estados Unidos. El pasado viernes 16 de este mes, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido enviaron tropas a Groenlandia para realizar ejercicios militares. Si bien se trata de un contingente pequeño de soldados, Estados Unidos ha tomado esto como una medida provocativa, al punto de que Trump, un día después, anunció ponerles un arancel del 10% a todos los países mencionados que subirá a 25% a partir del 1 de junio de este año, y que la medida será suspendida hasta que logre un trato para comprar Groenlandia.



Regresamos así a las acciones que la Casa Blanca utilizó durante todo el año pasado para destrozar el sistema económico y comercial internacional y reconfigurar la geopolítica mundial. La doctrina Trump no se trata únicamente de obtener recursos, sino va más allá: se trata de ejercer un poder total sobre todo el hemisferio occidental sin la competencia de ningún otro país. Como lo mencioné en otras columnas, esta visión no es nueva de parte de Estados Unidos, pues la ejerció con la doctrina Monroe, luego con la creación del sistema panamericano promovido por Teddy Roosevelt, y después bajo la política exterior del Buen Vecino de Franklin Delano Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, que buscaba prevenir la expansión de las potencias del eje (Alemania y Japón, en específico) y asegurar el acceso a recursos de la región para sostener la causa de la guerra.

El ártico se presenta como una ruta transatlántica que conecta Norteamérica con Europa.



Recordemos que, en este último caso, Estados Unidos construyó varias bases militares, principalmente para proteger el canal de Panamá, y cooperó con la mayoría de países en América Latina, donde Guatemala no fue la excepción (calzada y Hospital Roosevelt, y la Base Aérea de Paracaidistas en Escuintla, por ejemplo). El reciente acuerdo firmado con Estados Unidos “para caminos prioritarios y ferrovías”, el pasado 15 de enero, es parte de la doctrina Trump, dado que el principal valor geopolítico de Guatemala es su ubicación geográfica. Este también es el valor de Groenlandia.



Si Estados Unidos anexa Groenlandia, primero deja aislada a Rusia, puesto que en el Pacífico Norte está Alaska y en el Atlántico Norte, Groenlandia. Segundo, aumentaría la dependencia económica que Canadá ya tiene con Estados Unidos. Trump no estaba bromeando al llamar a este país el Estado 51. De esta cuenta tendría un control militar y económico sobre Rusia y Canadá, lo que presenta la teoría del corredor del norte propuesta por la analista y estratega Velina Tchakarova. El ártico se presenta como una ruta transatlántica que conecta Norteamérica con Europa con un control de Estados Unidos. El vecino europeo más cercano sería Islandia y el mar de Groenlandia crearía un corredor marítimo, militar, espacial y digital, y no sería un territorio disputado con otras potencias como Rusia y China (sobre el cual ambos tienen pretensiones), quitándoles acceso a tierras raras y minerales críticos. En su teoría, Tchakarova propone un nuevo acuerdo de defensa Estados Unidos–Dinamarca–Groenlandia, renovando acuerdos previos de 1941, 1951 y 2004, lo cual tiene mucha lógica y previene conflictos. Lo malo es que Trump no busca este tipo de negociaciones, sino tomar las cosas a la fuerza. Más que la Unión Europea, tendrá que ser Dinamarca la que haga un movimiento audaz para lograr un acuerdo satisfactorio para las partes y no solo para Estados Unidos.



¡Feliz domingo!