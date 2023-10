El corrupto mayor

Bob Menéndez, el senador demócrata, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de EUA, recibía millones de dólares del Medio Oriente. En unas barras de oro que su esposa vendió se encontró ADN de políticos egipcios. Los antecedentes de entregas hacia este senador datan de 2015, cuando se denunció el haber recibido una donación de Irán proveniente de los Mujahedin del Pueblo, por US$25 mil; mientras, para disimular se presentaba como amigo del partido de derecha Likud.

No se necesita demostrar la inquina contra Israel en esos lugares. Como se sabe, Guatemala fue el segundo país, después de EUA, en trasladar su sede diplomática a Jerusalén. Los responsables estatales nacionales no han sido conscientes de represalias hacia nuestro país, a través de acciones encubiertas de hostigamiento, que pueden ser encargadas a políticos corruptos norteamericanos.

Bob Menéndez ha sido apoyado en sus campañas electorales en New Jersey, por el New York Times, Philadelphia Inquirer y otros medios calificados de progres. Este podrido senador hacía mancuerna con el exsenador Eliot Engel. En 2019 consiguieron la aprobación de una propuesta para atacar a los países de Centroamérica, con el nombre de Ley de compromiso reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte.

La defensa de las garantías individuales pasa por el respeto a la democracia y soberanía popular. Antonio Mosquera Aguilar

El exsenador Engel, considerado como representante de los intereses de los grandes financieros, buscaba hacerse fama con una lista donde se revoca cualquier visado de ingreso a EUA, de funcionarios centroamericanos bajo calificación de antidemocráticos y corruptos. En el 2020 fue derrotado por Jamaal Bowman, un afrodescendiente fundador de una escuela dirigida a escolares de áreas pobres, con disciplina y enseñanza adecuada para capacitarlos a ingresar en grandes universidades o emprender negocios lícitos. De esa cuenta, el mencionado Bob Menéndez se quedó como administrador en la sombra del listado. Incrementó su participación al ser nombrado presidente del comité senatorial mencionado para el período del 2021 al 2023. Su influencia era notoria ante el Departamento de Estado, en los señalamientos contra políticos y líderes de entidades de lo más diverso.

Políticos bisoños y algunos medios de comunicación sobredimensionan los señalamientos. La última lista Engel expuso a una señora acompañada de un guardalíneas del futbol como golpistas. También hay un juez veleidoso. Pero no hay procesos ni denuncia penal. Mientras tanto, sin propuestas hacia la Usac, a sus últimos rectores se les acusa de delitos o se les incluye en listados infamantes. Se debe ser muy perspicaz para culpar a un asesor jurídico del sabotaje a las facilidades portuarias, mientras se deja en el olvido a las acciones de alcaldías, sindicalistas y al propio presidente de ese entonces. No valen cinco líneas para condenas atropelladas, muchas de las cuales son dictadas por personajes como Bob Menéndez, para agriar el ambiente político de tres países centroamericanos, con el objeto de favorecer al capitalismo financiero con negocios oscuros o el endeudamiento público sin límite.

La corrupción debe ser perseguida, pero debe haber preparación de expedientes, recurrir a tribunales y presentar pruebas para un debido proceso. Los encausamientos deben concluir con resultados justos, decididos con apego a la ley. No vale pedir terminar contra la corrupción cuando hay un olvido de hechos, personajes y acciones. Los señalamientos como los que realiza Bob Menéndez no deben ser ampliados ni mucho menos aplaudidos. No hay procesos expresos ni iluminados, facultados para decretar ostracismo y condenas sin defensa.