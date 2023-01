El desafío invita a romper con la monotonía

“No hay nada como un desafío para sacar lo mejor de un hombre”. Sir Sean Connery

No es nada extraño oír el comentario “no lo sé hacer o nunca lo he hecho”, pero cuando uno desea avanzar tiene que ver como arregla las cosas para aprender y así poder progresar, pero de ninguna manera justificar lo que no sabe hacer.

Cuando estamos dispuestos a renunciar a la comodidad es cuando iniciamos viendo nuevos desafíos. Samuel Berberián

Muchas veces en nuestra vida, cuando enfrentamos retos y desafíos, alguien nos indica una posibilidad que puede ayudarnos y es el primer paso para abrirnos un nuevo panorama. Ese primer paso nos sacó de lo rutinario, de lo que estábamos acostumbrados a realizar, y ahora disfrutamos lo que hacemos porque no solo despertó en nosotros el poder de ser creativos sino de solucionar lo que se nos había presentado.

No hay ninguna duda de que la necesidad en el ser humano es el mejor aliado para que podamos manifestar la creatividad necesaria para progresar y alcanzar metas que no habíamos ni siquiera soñado.

Si podemos aceptar lo que hoy estamos disfrutando, es porque en algún momento se vivió lo suficiente incómodo que obligó a buscar alguna solución para superar lo que se estaba viviendo. Si podemos enumerar alguna de estas cosas, esto nos ayudará a ver otras que son muy particulares de nuestra vida. Cuando tenemos cosas que hacer por la noche, para superar la oscuridad siempre se busca con qué iluminarse, por ello, después de muchos recursos, hoy tenemos la energía eléctrica, que no solo nos ilumina, sino que nos sirve para muchísimas actividades a diario que sin ella no podríamos hacer. Lo mismo son los vehículos que usamos, y en nuestra modernidad incluso todos los aparatos de computación, solo para poner algunos ejemplos.

Si únicamente hacemos lo que siempre hemos hecho, tendremos exactamente los mismos resultados, pero si tenemos la disponibilidad de aprender otras alternativas, probar otras modalidades, seguramente se nos ampliaría el panorama y usaríamos frases como “la vida me ha enseñado” o bien “cuando probé este otro modo me resultó más favorable”, y tantas otras maneras de expresar que no hemos vivido una simple repetición y eso nos ha ayudado a llegar donde estamos.

Cada uno de nosotros, estando en el inicio de un año, fácilmente podemos presumir de la experiencia que el pasado nos ha dejado, pero si sobre ese pasado estamos dispuestos a agregar una nueva etapa, posiblemente debemos considerar cambios e innovaciones que habrán de valorizar con mucho más provecho todo lo que estamos incluyendo en nuestros planes para este año.

Cada uno de nosotros debemos tomar la determinación de levantar nuestra vista y visualizar nuevos panoramas en lugar de estar fijando la mirada en lo que no se puede. Es mejor empezar a ver qué otra cosa se puede hacer y qué de alguna manera nos está invitando a poner todo el entusiasmo, para poder incursionar en aquello que nunca antes habíamos posiblemente pensado que estaríamos haciendo.

Llenar una necesidad es el máximo bien que todo mortal puede hacer, comenzando en lo individual, y luego involucrándose para que esto llegue a tarea del conjunto en el cual cada uno de nosotros somos parte, y si eso lo habremos de lograr dejando la comodidad y la monotonía de hacer las cosas, bien lo ha valido y de alguna manera habrá de recompensarnos la vida por haber tomado esa decisión.