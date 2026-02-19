Aleph

El desmantelamiento de la cultura

¿Y qué dice la CC sobre la violación de los artículos constitucionales relacionados con patrimonio cultural?

Para quienes no entienden nada, la cultura es solo algo accesorio. Por ello, se ha visto con cierta indiferencia cómo la clase política ha desmantelado tres museos en la Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, en 1979. Este reconocimiento fue otorgado por el valor histórico, arquitectónico y urbanístico de la ciudad, con lo cual se entiende que, legal y legítimamente, el patrimonio intangible y tangible, como en este caso sus museos, también debe ser protegido.

¿Acaso busca este oscuro MP cerrar todos los museos para abrir más fiscalías dedicadas a la corrupción?

Además, el artículo 1 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación “tiene por objeto regular la protección, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación…”. Pese a ello, el 29 de enero de este año salió la siguiente noticia (Gala, Periodismo a Fondo): “Consumado, Asturias entrega Museo del Libro Antiguo al MP. Están entrando equipo y mobiliario a las antiguas instalaciones del Museo del Libro Antiguo en el portal de la municipalidad. Parece que es la fiscalía de la Mujer, los vehículos que están descargando no están rotulados, pero andaba allí una Lic. del MP que solo sabemos que se llama Sarita. El acto fue consumado desde ayer, Asturias para seguir manteniendo protección, entregó el Museo del Libro Antigua al Ministerio Público. Lo mismo que sucedió con el Museo de Arte Colonial en las antiguas instalaciones de la Universidad de San Carlos, con ayuda de sus amigos…”.

Vamos por partes. El primer desmantelamiento fue el del Museo de Armas, que quedaba debajo de donde hoy está la Municipalidad de la Antigua. En 1960 se da el desmantelamiento principal, pero un segundo proceso de retiro y reorganización de piezas se dio en los 70 y 80 del siglo pasado. Todo, para que el edificio fuera de uso exclusivamente administrativo de la municipalidad. El segundo desmantelamiento fue el del Museo del Libro Antiguo, que funcionaba en el mismo edificio donde se instaló la primera imprenta de Centroamérica. Según información oficial, este museo pertenece al Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Su propiedad se asocia a la Usac porque está en el portal del antiguo edificio de la Real Universidad de San Carlos de Borromeo, y muchas piezas tienen relación con esa universidad, pero es del MCD.

Este es uno de los edificios culturales más importantes y fue cedido en uso temporal al MP por la anterior administración del MCD, mediante un convenio interinstitucional que obvió “los procesos establecidos por la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para la disposición de bienes que son propiedad del Estado de Guatemala” (comunicado oficial del MCD). Supuestamente, sería solo mientras se resolvían ciertas carencias de infraestructura institucional del MP, pero la toma de posesión del edificio fue gradual y se hizo efectiva en enero de este año, como puede verse en la noticia citada arriba. Por ello, desde 2024, el MCD actual intenta recuperar ese bien del Estado. Habrá que ver dónde están todas las piezas de la valiosa colección colonial, que data de 1660 a 1821.

El tercer desmantelamiento es el del Museo de Arte Colonial, en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, al cual llegó recientemente el MP y, de manera arbitraria, confiscó las llaves para solicitar el cierre, bajo el supuesto de que las piezas no tenían el cuidado requerido y había “delitos contra el patrimonio cultural”. ¿Tres restauradores allí asignados por el MCD dirían lo contrario? Es uno de los museos más importantes para comprender el arte religioso y la vida cultural de ese periodo en el Reino de Guatemala. Es un museo de sitio y de época que debe estar en esa ciudad. También es del Estado de Guatemala, administrado por el MCD. ¿Acaso busca este oscuro MP cerrar todos los museos para abrir más fiscalías dedicadas a la corrupción? ¿Y qué dice la CC sobre la violación de los artículos constitucionales relacionados con patrimonio cultural? ¿Y la Unesco? ¿Y el presidente y el Congreso?