El despertar de Estados Unidos

Durante mi estadía en EE. UU. he venido observando la polarización del pueblo norteamericano durante su contienda electoral para la Presidencia. Ha sido tal la violencia y el odio entre republicanos y demócratas que no me cabe la menor duda de que estos sentimientos fueron, en parte, culpa de las teorías de conspiración que se difundieron por medio de las redes sociales. Estas obraron para separar al pueblo norteamericano.

Según “Q”, el presidente Donald Trump sería el “salvador de la humanidad”. Vida Amor de Paz

Estas teorías, que muchos creyeron al pie de la letra, parecían salidas de una película de terror que han venido manipulando día a día las mentes de millones de personas. Quienes estaban dirigiendo estas conspiraciones lograron generar un profundo odio entre unos y otros como jamás había sucedido antes. Con agendas escondidas separaron a familias, parejas y hasta amigos cercanos que decidieron jamás volverse a hablar. ¿Quién ha estado detrás de las teorías de la conspiración y por qué?

Aunque ha habido muchas conspiraciones circulando, de derecha o de izquierda, considero como la más importante la de un usuario llamado “QAnon”, quien ondeó una ideología con matices de ironía asegurando tener información altamente clasificada del peligro que corría el presidente de Estados Unidos, y según él derivaba su información altamente clasificada por su alta jerarquía dentro del gobierno estadounidense (Q viene de Q clearance). Sus asiduos seguidores creyeron ciegamente sobre un supuesto contraataque del presidente norteamericano contra ciertas elites satánicas dentro de un plan maestro denominado The Storm (La Tormenta).

Hasta pocos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, Joseph Robinette Biden Jr, los seguidores de “Q” afirmaban sin titubeo que Donald J. Trump continuaría como presidente por los siguientes cuatro años, ya que se harían públicas varias revelaciones políticas. Por ende, más de la mitad de los votantes republicanos creyeron que había algo de verdad en que un poderoso grupo satánico, clandestino y globalista practicaba el canibalismo y la pedofilia, utilizando sangre de niños para crear ciertos químicos. Según “Q”, el presidente D. Trump los destruiría y sería el “salvador de la humanidad”, combatiéndolos de forma encubierta.

Estas teorías de la conspiración me recuerdan la novela La guerra de los mundos, de Herbert George Wells, escrita en 1898 y que se emitió por radio, en directo, en 1938. Millones de estadounidenses salieron despavoridos de sus casas creyendo que era real la supuesta invasión de los extraterrestres, cuando era simplemente ficción.

Aunque no me inclino hacia ningún partido político de EE. UU., sí respiré al escuchar el discurso tan positivo e inclusivo del nuevo presidente, Joe Biden, quien manifestó que para tener una verdadera democracia debía haber unión entre todos. Por primera vez, después de cuatro años, escuché un discurso pacífico, alejado del narcisismo, sin ínfulas de engrandecimiento propio. Es un gobernante que parece buscar la unión y tolerancia hacia diversas ideologías. Biden incluso manifestó reanudar relaciones amistosas con el resto del mundo. Lo que me llena de júbilo es su compromiso con volver al Acuerdo de París, que beneficiará a la humanidad entera.

Su discurso tranquilo, y acomedido, estuvo alejado del odio y sin atacar a nadie. Veo que el “despertar de la nación más poderosa del mundo” está cerca, y aunque no todos salgan del trance en el que habían caído con las teorías conspirativas, por lo menos pido a Dios que una gran mayoría deje de odiar al prójimo y se unan todos, por el bien de la humanidad.