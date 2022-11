El día de dar gracias por nuestras bendiciones

Muchas personas se preguntarán por qué he decidido dedicar mi columna a una celebración que se generó en Estados Unidos y no en Guatemala. Sin embargo, es un festejo que se está propagando en muchos países del mundo, por ser una celebración muy noble. Algunas personas pensarán que es ilógico que nosotros los chapines celebremos el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), pero considero que, aunque sea una tradición norteamericana, es válido que si alguien quiere tener una cena con su familia, para agradecer sus múltiples bendiciones, lo haga.

El Día de Acción de Gracias se celebra gracias a los primeros peregrinos ingleses (Pilgrims) que llegaron al continente americano en el barco Mayflower. Los anales de la historia dictan 1620 como el año en que se aventuraron en un viaje peligroso por el océano Atlántico para establecer un nuevo hogar en el nuevo mundo y profesar libremente su religión.

Muchos han creído que el lugar en que desembarcaron era Plymouth. Pero no. Fue en Cape Cod, península de Massachussetts, el 11 de noviembre de 1620. Unas semanas más tarde navegaron hacia la costa de Plymouth, donde por fin construyeron sus primeros hogares. Allí lograron sobrevivir gracias a la ayuda de los nativos americanos de la tribu Wampanoag. Ellos les ayudaron a adaptarse, les brindaron conocimientos de siembra y caza, y les ayudaron a no morir de hambre o de frío.

Cuando los nativos de la tribu Wampanoag enseñaron a los peregrinos a plantar semillas y aprender a pescar, les salvaron de morir de hambre. Al año siguiente, los peregrinos les ofrecieron a los nativos americanos una cena de agradecimiento. Pronto obtuvieron abundancia de comida y así comenzó la celebración de dar gracias por sus bendiciones, lo que se generó en Thanksgiving Day.

El cuarto jueves del mes de noviembre es el día de celebración y es quizás el feriado más importante para los estadounidenses, quienes viajan por medio de cualquier transporte aéreo o terrestre para reunirse con sus familias. Juntos degustan el plato principal, que es el pavo, acompañado de gravy, puré de papas, salsa de arándanos rojos, arvejas y otras verduras. Muchos de los comercios se cierran y en algunos establecimientos se les da feriado a los empleados, con días de anticipación. Las bendiciones se mencionan durante la comida, que es cuando se comparte tiempo con los seres queridos.

Guatemala está llena de bendiciones, con paisajes paradisíacos, un clima envidiable, gente muy trabajadora y amable y recursos naturales sin par. ¿Por qué no empezamos a agradecer lo que tenemos? La gente corrupta y no deseable quizás se arrepienta algún día. Creo que en el profundo ser de cada quien está escondida la bondad y la pureza. Solo es de descubrirla y practicarla.

Aprovecho esta columna para dar gracias a gran cantidad de amigos y amigas que me han demostrado su enorme cariño al votar por mí en el concurso “Fabover40”,(Fabulosa después de los 40), cuya principal finalidad es apoyar a la Asociación de Cáncer de Mama. Gracias a ellos estuve por cinco semanas en primer lugar en un concurso de cien mil participantes. El mensaje del concurso es que la vida no se termina después de los 40, pues podemos seguir siendo activas y productivas por muchos años más. Siendo la única guatemalteca en el concurso, y ahora como finalista, la contienda se ha vuelto más reñida y seguirá durante las siguientes semanas. Si todos votan cada día por mí, subiré de nuevo al primer lugar, por lo que apelo a los guatemaltecos para que me apoyen. Al ganar yo, gana Guatemala. Mi finalidad es poner al país en el mapa. Copie el link: https://votefab40.com/2022/vida-amor-nicol-de-paz.