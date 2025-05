si me permite

El Día de la Madre debe ser en el trato diario

Un aprecio a la madre en el diario vivir haría una buena antesala para la celebración.

“Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos”. Víctor Hugo

Cuando llegamos a estos días en los cuales se celebra el Día de la Madre, muy probablemente cada círculo cultural y social lo habrá de hacer a su modo. Nos habremos de dar cuenta que en algunos círculos lo que más llama la atención es la parte de la publicidad y por lo mismo también la exagerada manera de enfocar a un consumismo para que de esa manera se manifieste el cariño que se tiene a la persona tan importante de nuestra vida como es la madre.

Si hay extremos que no son parte de la vida diaria, la celebración confundirá la intencionalidad.

No obstante, de lo que pueda suceder en nuestro derredor, la responsabilidad individual que se debe evidenciar es lo que habrá de hacer la fundamental diferencia, porque cada uno de nosotros habrá de pensar en su propia madre y lo que ella significa para uno. Es claro que nadie está pensando en una madre perfecta porque no la hay, pero la realidad es como cada uno valora el esfuerzo que esa madre ha hecho y muy posiblemente con sacrificios que en ningún momento se pueden describir, pero ha podido sacar adelante la tarea para con sus hijos.

Sin lugar a duda también habrá alguna madre que no supo o no quiso hacer la tarea que le tocaba hacer para el bienestar de sus hijos, pero no es nuestro trabajo ni el de la sociedad en tener que juzgar sus acciones, sino más bien aprender de ellos para que no se repitan bajo ningún justificativo.

Regresando a la celebración del Día de la Madre, debería ser algo que la relación que se tiene entre hijos y madre sea una simple añadidura al cariño y respeto que se le muestra en el contacto diario, porque si no fuera de ese modo y que se notara un exagerado trato, uno fácilmente podría pensar que se está manifestando una incongruencia con lo que debería de ser el trato con la madre en el diario vivir.

Hay casos en los cuales personas de fuera juzgan el proceder de una madre en el trato con sus hijos, lo cual debería de ser cuidadoso porque cada hijo, de alguna manera, tiene presente lo que hace a una madre ideal, no porque esté correcto, sino porque así lo considera, y en algunos casos habría que ayudarlos para que puedan corregir esa idea.

Cuando somos justos y honestos entendemos que, cuando una madre está llenando las necesidades básicas de sus hijos, es una misión cumplida y todo lo que se le podrá añadir a eso es la milla extra que esa mujer ha caminado para complacer y gratificar a sus hijos. Esto no es exactamente hacer lo que otros hacen, pero es pensar en qué manera personalmente puedo expresar a mi madre el aprecio y la admiración que tengo por todo lo que ella ha hecho a pesar de las limitaciones y las circunstancias que ha tenido que enfrentar.

Es responsabilidad de cada uno de nosotros —estemos donde estemos y sin tener que estructurar argumentos para justificar lo que hacemos—, de alguna manera, este día, honrar a nuestra madre si la tenemos y, en el caso que ya no esté con nosotros, honrar su memoria y agradecer a Dios por el tiempo que la tuvimos. Un comportamiento como este será un mensaje claro que nuestro derredor habrá de recibir y nos habrá de respetar por ser hijos correctos y agradecidos.