El discurso de Harrison Ford

El mundo está de cabeza. Sigo sin comprender qué pasa con los seres humanos que estamos terminando con nuestro planeta. ¿Es que acaso no entendemos que la naturaleza no nos necesita, sino que nosotros somos los que necesitamos de la naturaleza para sobrevivir?

El reciente discurso del actor Harrison Ford sobre las consecuencias del cambio climático me ha llegado al corazón y lo comparto de forma resumida con ustedes.

“Sabemos que tenemos la posibilidad de evitar una catástrofe climática. El futuro de la humanidad está en juego. La destrucción de la naturaleza es responsable de más emisiones globales que todos los autos y camiones del mundo. Podemos poner paneles solares en cada casa, podemos transformar todos los carros en vehículos eléctricos, pero mientras Sumatra esté en llamas habremos fallado. Mientras la Amazonia y sus bosques sean talados y quemados, mientras que las tierras protegidas de pueblos indígenas sean invadidos, mientras que los humedales y pantanos sean destruidos, nuestros objetivos climáticos habrán fracasado. Debemos proteger y restaurar bosques, manglares, humedales y los enormes sumideros de carbono que representan por lo menos el 30% para evitar un calentamiento catastrófico”.

“En pocas palabras, si no protegemos la naturaleza, no podemos protegernos a nosotros mismos. Necesitamos incluir naturaleza en cada meta corporativa, estatal y nacional. Poner en práctica los planes y cronogramas para cumplir esos objetivos. Invertir en manglares y bosques naturales del mismo modo que invertimos en la energía renovable.”

“Debemos empoderar a las comunidades indígenas para usar sus conocimientos ancestrales, su historia y su imaginación y nuestra ciencia para salvar su patrimonio y su tierras. Respetar y garantizar sus derechos. Educar, y elegir líderes que crean en la ciencia y comprendan la importancia de proteger la naturaleza. ¡Paren! Por el amor de Dios ¡Paren con la denigración de la ciencia! Estamos enfrentando la crisis moral más grande de nuestra época. Los menos responsables serán los más afectados como los pescadores de Colombia o Somalia que se preguntan de dónde vendrá su próxima pesca y por qué su gobierno no los protege de las industrias pesqueras del otro lado del mundo. Es la madre en las Filipinas preocupada de que la próxima tormenta la arrebatará a su hijo de los brazos, es la gente de California que huye de incendios sin precedentes. O de la costa este que está sintiendo las peores tormentas registradas en la historia. Es nuestro propio país, nuestra propia comunidad, nuestra propia familia. Si vamos a sobrevivir en este planeta, el único hogar que conocemos, necesitamos de la naturaleza”.

“Si no protegemos la naturaleza, no podemos protegernos a nosotros mismos”. (Harrison Ford) Vida Amor de Paz

Desde hace 20 años, Harrison Ford es parte de la junta directiva de Conservación Internacional, una organización que viene trabajando desde hace más de 30 años. Tuve el honor de conocerlo en una cena a la que asistieron varias personalidades y él era el invitado especial. Cuando me lo presentaron, en vez de hablar sobre sí mismo, se entretuvo preguntándome sobre mi vida como ecologista. Siendo un famoso actor, me pareció fuera de lo común, ya que usualmente muchos de ellos resultan hablando solo de sí mismos. Con su carisma y genuino interés en el tema, dio la pauta de ser un hombre extraordinariamente auténtico.

Su mensaje nos deja mucho qué pensar. Tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien con el liderazgo del Dr. Giammattei. Esperamos que las sabias palabras de Ford estén en sintonía con las de nuestro próximo presidente electo. Lo espero de todo corazón.