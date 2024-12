Fundamentos

El discurso que selló su destino

El Dr. Mario Dary era una persona de firmes convicciones, y en esa tesitura acometió la recuperación de la universidad.



En las Cortes españolas de 1936, uno de los principales oradores de la derecha, el fogoso y carismático José Calvo Sotelo participó en los debates del día con una de las mejores intervenciones que se haya escuchado en ese recinto. Al terminar, desde las bancas de enfrente, la diputada comunista Dolores Ibárruri, contrariada por el impacto que había causado su rival, le gritó a todo pulmón: “¡Este será tu último discurso!”. Horas después, unos milicianos disfrazados de policía detenían en su casa al parlamentario y le descerrajaron varios disparos por la espalda. La profecía se había cumplido. Este execrable crimen fue uno de los disparadores de la Guerra Civil española. Quedaba claro que los radicales no aceptaban ni toleraban la discusión con argumentos.



Guatemala también ha pasado momentos muy tristes en su historia. Las décadas de los 70 y 80 fueron de gran tragedia para muchas familias que perdieron a sus seres queridos en un insensato conflicto armado. La intolerancia y el odio hicieron que personas de gran valía, que no fueron nunca parte involucrada en la guerra, fueran asesinadas en esa espiral de violencia que se desató. Uno de ellos, un brillante académico, gran profesional e intelectual de altos quilates, fue víctima de esa ola de crímenes. Me refiero a Mario Dary Rivera, quien, ejerciendo la rectoría de la Universidad de San Carlos, fue cobardemente asesinado el 15 de diciembre de 1981, cuando se retiraba de las instalaciones universitarias.



Este alevoso atentado nunca fue esclarecido. Pero no es difícil intuir quiénes y por qué lo asesinaron. En pleno año de 1981, la Universidad pasaba por un momento extremadamente difícil. La subversión armada operaba a sus anchas en el campus universitario. Catedráticos universitarios y estudiantes, algunos activos militantes de los grupos guerrilleros, y otros que no, habían perdido la vida. La tricentenaria casa de estudios no contaba con la dirección de un rector, pues el último había abandonado el país tiempo atrás. El nivel de la educación había decaído en una mezcla de activismo e ideología.

Fue en este estado de cosas que un grupo de profesionales tomó la decisión de rescatar la universidad. En su propósito estaba recuperar la excelencia académica, despolitizar la institución, retomar el carácter científico de sus investigaciones y restaurar el ambiente de estudio en sus aulas. Al frente de ese grupo estaba un valiente profesional Mario Dary. Biólogo, químico farmacéutico e investigador, sumaba a sus cualidades la lectura, la música, la exploración de campo. Nunca portó armas y nunca se cerró a dialogar con personas que pensaban diferente a él. Pero sí era una persona de firmes convicciones, y en esa tesitura acometió la recuperación de la Universidad.



Al cumplir casi los seis meses de gestión, en el Día de la Autonomía Universitaria, dirigió un muy valiente discurso, señalando los primeros logros alcanzados, pero también llamando por su nombre a quienes le hacían un terrible daño a la Universidad. La violencia, el tráfico de ilícitos en el campus y las ideologías totalitarias fueron objeto de su señalamiento. Con ese discurso selló su destino. Estos grupos radicales decidieron quitarlo del camino y 15 días después lo mataron.



Hoy, a casi 50 años de su desaparición, es necesario recobrar la figura del doctor Dary. Es preciso también que la comunidad universitaria relea aquel discurso para valorar lo que significa el compromiso de retomar la excelencia de esa importante casa de estudios, a costa incluso de sacrificar la propia vida en el intento.