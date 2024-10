registro akásico

El escándalo sin convicción

En el Parlacén se desconoce la tensa situación bélica mundial, plena de riesgos.

La guerra en Ucrania se proyecta a nivel global, no es un simple asunto bilateral. La mayor alianza militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán), reactiva la industria armamentista. Mientras tanto, EUA despliega su poder militar global. Lo que parecía una operación de policía contra los terroristas de Hamás, en la Franja de Gaza, compromete cada vez más medios bélicos. El enfrentamiento iniciado en defensa propia contra Hamás ha crecido contra Hezbolá, en Líbano. No solo demuestra la determinación israelita, sino es una ostentación de armas suficientes y determinantes para un enfrentamiento en amplia escala, previo al nuclear. Seguirá en Yemen y no se sabe si involucrará a otros países. Pareciera que se está advirtiendo a Rusia de la fortaleza de los occidentales para recomendarles abandonar acciones aventureras.

Falta de espacios de ilustración sobre los asuntos internacionales provoca hostilidad sin sentido.

Mientras la situación mundial es crítica, en la región centroamericana reina la irresponsabilidad y en el país, el gusto por escandalizar. El gobierno de Jimmy Morales hizo un discurso muy explícito en la ONU, contra el Secretario General, António Guterres, cuyo 2º período vence a finales de 2026. Fue presidente de Portugal por el Partido Socialista. Hoy saluda al presidente Arévalo, como si no hubiese pasado nada. No obstante, otros políticos con similar militancia forman parte de comisiones de sabios especialistas, llamados a entrometerse en procesos nacionales, pero nombrados por la OEA y llamados por el Ejecutivo.

Por aparte, la Federación Rusa tiene relaciones diplomáticas con todos los países centroamericanos. En 2019 fue incorporada como Estado observador del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). En el gobierno de Giammattei hubo precipitación en la actuación internacional. Para obtener vacunas por la emergencia del covid, en el 2021 se recurrió a Rusia, luego se desperdiciaron. Ese mismo año, abrumado por los ataques a su gobierno, declaró que EUA era un aliado, pero el gobierno de Biden lo hostigaba. Al año siguiente nuestro país ha sido protagonista de la única visita presidencial latinoamericana a Kiev, detrás de la invasión de Putin. Después de ese zigzag, el actual gobierno cosecha buen trato. Este año ha sido recibido Bernardo Arévalo, dos veces, por el presidente de los EUA.

Ahora 65 diputados, de 120, aprobaron la inclusión de la Duma Estatal y Consejo Federal ruso en el Parlacén. La propuesta fue apoyada por los representantes de Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Los diputados salvadoreños, a pesar de suscribir públicamente su acuerdo de adhesión, se ausentaron de la votación; mientras los diputados guatemaltecos, los hermanos Sandra y Edgar De León Torres, ambos de la UNE, con Edgar Sis Bachanm de URNG-Maíz, votaron por sus colegas rusos. Su interés y recompensa se verá en el futuro. Una delegación del Parlacén fue invitada a las elecciones presidenciales de la Federación, en marzo de 2024. Ahora, con la inclusión de la Duma, se ofrece un generoso financiamiento anual de US$350 mil.

En relaciones internacionales globales se necesita mesura, tranquilidad y contención, en atención a la estatura geopolítica. El Parlacén tiene su sede en Guatemala. No había necesidad de comunicado y conferencia presidencial para hacer un deslinde oficial frente a la actuación de diputados en un foro regional. Pero el deseo de protagonismo es alto. Como si se tuviera incidencia en los asuntos internacionales, se busca vociferar. Los enemigos de la integración centroamericana, ayer como hoy, usan los desbarres políticos para mantener la separación de la región e incrementar la desunión.