El eterno campeón de la Copa del Mundo

¿Argentina, Alemania, México, Japón, Brasil? ¿A qué equipo le vas? Yo, que no soy especialista en estadísticas de futbol, voy puliendo mi preferencia conforme lleno con mis dos hijos el álbum Panini.

La verdad es que no somos muy competitivos en casa, solo establecimos como premio una camisola oficial del equipo favorito para el que lo llenara primero. ¿Adivina quién ganó? Solo puedo decirte que mi derrota fue humillante. Pero cuando puse la última estampita del equipo de Brasil celebré.

Con mi álbum lleno sobre la mesa reparé en el logo Panini y me intrigó conocer más sobre esa marca. Google me reveló una historia de emprendimiento admirable. No cabe duda de que los aprendizajes nos rodean.

Panini es un emprendimiento familiar italiano que supo aprovechar las estacionalidades y las oportunidades. Los hermanos de apellido Panini eran dueños de un pequeño quiosco de revistas en el parque central de Pozzo, su ciudad natal. No les iba mal, pero su producto estrella llegó de la mano de una colección de tarjetas que otros no quisieron.

Ellos las compraron a una empresa de Milán y comenzaron a venderlas en pares. Así descubrieron un nicho que estaba bastante descuidado, lo tomaron y lo innovaron al crear un álbum donde los coleccionistas podían acomodar sus tarjetas.

Se arriesgaron porque decidieron invertir en una imprenta para ser ellos quienes imprimieran las tarjetas y también los álbumes de temáticas que gustaban.

Anotaron el gol cuando tuvieron la visión de comprar a la Fifa los derechos para convertir el concepto del campeonato de futbol en estampitas coleccionables.

¿En tu empresa ya tomaron en cuenta esa variable para fortalecer su cultura organizacional y ajustar los KPI de productividad? Julio Zelaya

Así se posicionaron como los eternos campeones de la Copa Mundial. No importa qué equipo gane, el álbum Panini siempre será el triunfador porque es el souvenir icónico que todo el mundo desea. ¡Y vaya que se ha convertido en una cultura de masas!

La marca ha ido y venido, ha cambiado de dueños y ha sacado otros álbumes, pero tiene un producto estrella con el que es internacionalmente conocida.

Sin duda, esta fiesta futbolera que nos inyecta adrenalina cada cuatro años es una oportunidad global de negocio porque, literalmente, todo el mundo gira en torno al evento que despierta nacionalismos y exacerba ánimos en torno al deporte más popular del mundo.

¿De qué forma vives el Mundial? ¿Eres fanático o entusiasta moderado? ¿Serás de los que tendrá los partidos como prioridad en su agenda? ¿En tu empresa ya tomaron en cuenta esa variable para fortalecer su cultura organizacional y ajustar los KPI de productividad?

Seamos estratégicos y visionarios para aprovechar los espacios que se abren en la agenda global. No me refiero al mercantilismo vacío, sino a estar atentos a las oportunidades de aportes significativos que podemos brindar a propósito de las tendencias.

Dicho sea de paso… ¿ya llenaste tu álbum Panini?