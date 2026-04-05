Construyendo ideas

El fiscal que definirá el rumbo del Estado

El país no necesita fiscales generales atrapados en dinámicas de revanchismo político.

Guatemala no está frente a una decisión más. La elección del próximo Fiscal General no es un trámite administrativo ni una pugna política coyuntural: es un punto de inflexión institucional. En ese nombramiento se juega la estabilidad democrática, la defensa del proceso electoral y la credibilidad del Estado de Derecho.

Y hay que decirlo con claridad: es el Presidente de la República, electo democráticamente, quien tiene la responsabilidad de tomar esta decisión. No los grupos de presión ni las agendas paralelas. Es una decisión que le corresponde por mandato constitucional y que marcará el rumbo de su gobierno y del país.

Un Ministerio Público enfocado en dinámicas políticas no combate el crimen; lo deja avanzar.

Durante meses, distintas voces han advertido sobre el desgaste institucional, la desconfianza ciudadana y la urgencia de recuperar certezas. Ignorarlas sería insistir en un error que Guatemala ya no puede permitirse.

El proceso electoral de 2023, con todas sus tensiones, concluyó con una decisión ciudadana validada por las instancias correspondientes. Ese resultado no puede ser reinterpretado desde presiones o agendas coyunturales. La certeza electoral no se negocia. Cuando se erosiona, lo que se debilita no es un gobierno, es el Estado.

En este contexto, el Ministerio Público no puede seguir siendo parte del problema. Tiene que convertirse en parte de la solución.

Guatemala necesita un Ministerio Público fortalecido, enfocado en lo que realmente importa: la investigación criminal. No en disputas políticas ni en agendas de confrontación.

Seamos claros: el país no necesita fiscales generales atrapados en dinámicas de revanchismo político. Ese enfoque no genera desarrollo, no construye confianza para la inversión y termina debilitando la institucionalidad que debería proteger.

El país evidencia un claro desgaste frente a ese revanchismo político. Corresponde a la Comisión de Postulación conformar una nómina idónea, sustentada en méritos y capacidad, que permita al Presidente tomar una decisión responsable y garantizar un Fiscal General con independencia real.

Un Ministerio Público enfocado en dinámicas políticas no combate el crimen; lo deja avanzar. Y mientras eso ocurre, el crimen organizado se fortalece y gana terreno.

Por eso, Guatemala necesita un Fiscal General que entienda el momento histórico. Que tenga capacidad técnica, solvencia moral y, sobre todo, independencia real para conducir investigaciones con rigor, sin sesgos ni agendas ocultas. Que fortalezca la institución y construya coordinación efectiva con la Policía Nacional Civil y el sistema de justicia.

Porque sin investigación criminal sólida, no hay seguridad. Sin seguridad, no hay desarrollo. Y sin desarrollo, no hay futuro.

Esta elección no admite errores. Es una decisión de Estado.

Gobernar también es escuchar, pero sobre todo es decidir con responsabilidad. Hoy, Guatemala no necesita un fiscal cómodo, sino uno firme; no necesita un fiscal alineado, sino uno independiente; no necesita un fiscal al servicio de intereses, sino uno comprometido con hacer cumplir la ley.

El país ya fue claro. Hoy le toca al Presidente decidir si escucha… o si asume el costo de no hacerlo.