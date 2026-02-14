Con otra mirada

El Frente Amplio por la Democracia

Confiamos en poder ofrecer un aporte digno de la causa y por el bien de nuestro, hasta ahora, maltratado país.

Los chapines aún tenemos fresca la imagen de cómo cayeron las máscaras de miembros de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados en el Estado, cuando en 2017 la denuncia por corrupción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), provocó su público y vergonzoso mea culpa; confesión que llevó a unir fuerzas a políticos y empresarios involucrados por igual, que la voz popular reconoció como Pacto de Corruptos.



Para mantener su posición de poder como dueños de la finca, que incluye vidas y haciendas, la transa nació fuerte y sin escrúpulos. Fortaleza que en los siguientes períodos presidenciales se expuso al imponer gobernantes títeres: Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), con quienes consolidó su capacidad de cooptación de los Tres Poderes. A pesar de eso, en 2023, en elecciones claras, limpias y precisas, la mayoría de electores dimos la victoria a un candidato ajeno al sistema.



El Pacto de Corruptos, con las instituciones públicas comiendo de su mano, lo quiso descalificar e impedir que tomara posesión del cargo con argucias e ilegalidades. La victoria puso de manifiesto el hartazgo popular, la solidaridad de los pueblos indígenas y la disposición general por recuperar la gobernabilidad del país.



Así las cosas, el 8Nov2025, se lanzó un llamado cívico para conformar el Frente Amplio por la Democracia. Un espacio permanente de encuentro y articulación entre fuerzas políticas, sociales y democráticas capaz de contribuir a la formación y desarrollo de una conciencia crítica en la ciudadanía. Su meta inmediata es que grupos de trabajo preparen un plan de trabajo gubernamental, con ámbito, criterios y potenciales proyectos de inmediato, mediano y largo plazo. Su objetivo es, para la campaña electoral de 2027, presentarlo a candidatos y partidos políticos afines y, desde luego, a quien resulte electo presidente de la República para que, al día siguiente de tomar posesión del cargo, tenga un plan concreto con qué trabajar.



Del referido llamado, copio: “El gran motivo que nos convoca es la lucha contra la corrupción, la impunidad y la vigencia de un Estado de derecho basado en la democracia plena, la pluralidad social y el bien común. Este desafío debe ir acompañado de una visión de largo plazo.



“Buscamos organizar un movimiento político desde la sociedad civil e impulsar alianzas que permitan incidir en la calidad de la representación y en la depuración del sistema institucional. En el corto plazo, el Frente propondrá:

La victoria puso de manifiesto el hartazgo popular, la solidaridad de los pueblos indígenas y la disposición general por recuperar la gobernabilidad del país.



“I. Combatir la profundización de las alianzas de los corruptos;



“II. Darle gobernabilidad al futuro gobierno, contribuyendo a la elección de una mayoría legislativa que comulgue con los presentes propósitos;



“III. Iniciar un proceso hacia una reforma política que garantice el Estado de derecho, la democracia plena, el bien común y la pluralidad participativa e incluyente”.



De mi parte, junto a un selecto grupo de profesionales y ciudadanos comprometidos con Guatemala, con rica experiencia en la administración pública, ciencias sociales, legislación, diseño y conservación, integramos el Grupo de Trabajo por la Cultura. El plan pretende abarcar ámbitos como la Planificación, Comunicación y Patrimonio Cultural, en su más amplia acepción. Confiamos en poder ofrecer un aporte digno de la causa del Frente Amplio por la Democracia y, desde luego, por el bien de nuestro, hasta ahora, maltratado país.