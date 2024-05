Escenario de vida

El futuro de Guatemala en los próximos meses

Los diputados deben colaborar con el gobierno actual para bien de Guatemala.

Si mis amigos lectores creen que ya todo pasó con los incendios que se han venido dando en Guatemala, y que ahora todo estará en calma, prepárense para lo que viene, ya que estos incendios no se han apagado por completo. Las olas de calor que han generado los incendios forestales y los incendios en basureros que han contaminado el aire ahora estarán provocando grandes tormentas y huracanes, deslaves e inundaciones.

Se espera un recalentamiento de la Tierra hacia al menos 2.5 °C más de temperatura, con resultados desastrosos para la humanidad.

Según Conred, la temporada de incendios forestales continúa afectando la flora y fauna de nuestro país, y los animalitos muertos y carbonizados son testimonio de las aberrantes acciones de ciudadanos irresponsables y poco comprometidos con su entorno natural y la vida en sí. Al 9 de mayo se han venido registrando 139 incendios forestales activos, incrementando a dos mil 140 el total de incendios reportados desde el inicio de la temporada. Las instituciones del Sistema Conred han manifestado que se mantienen observantes para efectuar las acciones de respuesta temprana ante estos eventos. ¿Pero nos está ayudando en algo el Congreso de la República? Recientemente, el gobierno de Bernardo Arévalo solicitó al Congreso que aprobara el estado de Calamidad, que iba a servir para que, con el aumento del presupuesto, se apagaran los incendios. Sin embargo, los congresistas no escucharon, y seguimos todavía con el problema.

Cuando vienen las tormentas, experimentamos pérdida de vida con ríos que se desbordan e inundaciones que provocan que miles de viviendas sean afectadas. Y eso no es todo, las carreteras también se dañan y muchos puentes se caen, arruinando el comercio y productos de exportación.

A veces me pregunto si estas personas que malintencionadamente queman nuestros bosques tienen algún retraso mental, pues no es posible que piensen de forma cortoplacista cómo hacerse de su agosto al deforestar y luego quemar para esconder sus fechorías. ¿Acaso no miran más allá de su nariz, sin reconocer el daño que se hacen a sí mismos y a los demás? Ya debe cesar la impunidad ante este tipo de personas y las denuncias deben hacerse claras a través de ciudadanos responsables que son testigos de ellas. De allí sigue que no sean comprados los jueces con el fin de que se ejecuten sentencias severas.

Según reportes científicos acreditados en el tema del calentamiento global publicados recientemente en el periódico The Guardian, de Inglaterra, se espera un recalentamiento de la Tierra mucho más elevado, disparándose hacia al menos 2.5 °C más de temperatura (4.5 F), arriba de niveles preindustriales, con resultados desastrosos para la humanidad.

Prácticamente, el 80% de los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) se encuentra abrumado por la noticia y piensa que este incremento en la temperatura de 2.5 °C puede ser desastroso. Solo el 6% piensa que sí lograremos llegar a la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C por medio de los tratados internacionales.

Muchos de estos científicos ven un futuro oscuro, con megatormentas de una intensidad aún mayor que las que hemos visto hasta ahora. Por ello, sienten desaliento ante los gobiernos que solo se cruzan de brazos.

Con el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, y la oposición con que cuenta en el Congreso, me pregunto si los diputados mostrarán una pizca de sensatez para que cambien sus actitudes y no solo vean su poder partidista, pues ellos y sus familias también se verán seriamente afectados. ¡Es ahora o nunca cuando los diputados pueden poner su granito de arena para colaborar con el gobierno actual para bien de Guatemala! ¿Usted qué piensa?