El futuro hoy: Volcano 2025

Hace tres días, Guatemala le mostró al mundo que somos el centro del mundo. Que sorprendemos de rincón a rincón, con nuestro talento, nuestra complejidad y nuestro potencial. Hace tres días, la 6a. edición de Volcano Innovation Summit empezó, y así demostramos, una vez más, que estamos en el centro del planeta Tierra. Pero no solo en un sentido geográfico: estamos en el centro porque desde aquí las ideas, la creatividad y la transformación llegan a alcanzar a todo el mundo.

En la autenticidad encontraremos nuestro verdadero valor.

Bajo las faldas del volcán, Volcano Innovation Summit reúne a las mentes más brillantes de Guatemala, Latinoamérica y el mundo entero. Soy una joven guatemalteca, y tengo la dicha de ser parte del equipo de Volcano, y gracias a ello soy capaz de ver el potencial de nuestro país y Latinoamérica florecer.

Me siento sumamente privilegiada de compartir mis raíces, de presumir la riqueza cultural, natural e histórica que Guatemala tiene. Nuestro potencial nos pertenece a todos, no a unos pocos. Guatemala es nuestra. Reconocerlo es entender que cada uno tiene un rol activo en despertar este potencial. El mañana de nuestro país no está únicamente en las manos del sector público o del sector privado: está en las manos de cada uno de nosotros, en lo que como individuos podemos ofrecerle a Guatemala, y desde ahí, al mundo.

Volcano Innovation Summit es la prueba de que, al conectarnos con un propósito más grande que nosotros mismos, las cosas empiezan a transformarse y a evolucionar. La riqueza se multiplica cuando vemos el contexto más amplio y actuamos desde ahí, desde la colaboración e inspiración. Encontrarles sentido a nuestras vidas a través de las tierras que nos vieron crecer es abrir un mundo de posibilidades; para nuestras propias trayectorias, para las de nuestros hijos y para todas las generaciones que están por venir.

La verdadera transformación empieza cuando tenemos una visión de largo plazo, cuando somos conscientes de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Ser conscientes de que nuestra historia y nuestro presente están profundamente conectados nos permite dejar de vivir desde la reacción y comenzar a vivir desde la acción con propósito. Saber el porqué de las cosas nos permite actuar de manera intencional.

Es vital cambiar la perspectiva que tenemos de nuestro propio país: ver nuestra diversidad como riqueza y no como desafío; nuestros bosques, como espacios sagrados y no como materia prima para explotar; nuestras junglas, como un tesoro vivo y no como un simple recurso natural; nuestra historia, como un impulso y no como un freno. Cada elemento de lo que somos encierra la posibilidad de abrirnos el camino hacia un futuro coherente con lo que podríamos ser.

En la autenticidad encontraremos nuestro verdadero valor, de lo que somos y de lo que podemos ofrecerle al mundo. Cuando abrazamos esa verdad, Guatemala deja de ser solamente el centro geográfico del planeta: se convierte en el corazón que late para recordarle al mundo que el futuro puede construirse desde la raíz. Desde el talento de cada guatemalteco que, con convicción, se vuelve la razón de la transformación constante.

Este es un llamado a que seamos nosotros quienes hagamos realidad aquello que alguna vez pensamos, deseamos o soñamos. Activemos el poder que cada uno llevamos dentro. Levantemos la bandera de Guatemala, no solo como símbolo, sino como recordatorio de lo que podemos alcanzar cuando trabajamos juntos. Como Volcano Summit, conectémonos con nuestras raíces, para desde ahí elevarnos. Porque solo cuando sabemos quiénes somos y de dónde venimos, podemos imaginar y construir con claridad hacia dónde queremos ir.