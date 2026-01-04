Godot ha llegado

El gran desatino chino

Las agresiones de China a Taiwán son la principal amenaza para la estabilidad de Asia Pacífico.

Las ambiciones de China sobre Taiwán no son un secreto para nadie. Tampoco deberían serlo las ambiciones chinas sobre el mundo como buena dictadura comunista, que lo es, pero con un sistema “capitalista estilo China”, como se vende en occidente y solo las personas poco educadas en historia se lo creen. A inicios de diciembre del año pasado, la primera mujer primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dio una declaración completamente racional y necesaria sobre que cualquier intento de China de ocupar Taiwán representaría una amenaza de seguridad para Japón que tendría que atender. De forma irracional, como lo hace cualquier dictadura, la dictadura comunista de Xi Jinping reaccionó ofensivamente a esto con una propaganda antijaponesa de pésimo gusto. En la red social X, que está prohibida en China, se presentaron varios mensajes contra japón y su supuesto imperialismo, y muchos denigrando a la primera ministra Takaichi.



Pero la realidad del caso es que las aspiraciones imperialistas de China inician por su deseo de ocupar Taiwán, bajo el discurso de una China de dos sistemas que demostró ser una mentira en Hong Kong, donde la represión del Partido Comunista Chino (PCC) prevaleció, así como lo ha hecho en otras regiones como el Singkiang y Tíbet. En este punto, estimado lector, viene una lección de historia, y es que Taiwán estuvo bajo control, mas no como posesión de China continental en 1895, bajo la dinastía Qing, cuando después pasó a ser una colonia japonesa. La República de China fue establecida un 1 de enero de 1912, y el Partido Comunista Chino fue creado hasta 1921 y logró tomar control en 1949, con la revolución maoísta, mismo año en que el gobierno de la República de China llegó a refugiarse en Taiwán. El reclamo del PCC de “una sola China”, considerando que la isla de Taiwán les pertenece, es falso, debido a que esta nunca fue parte de ellos. Nunca existió una posesión soberana sobre la Isla hasta 1949, bajo el gobierno original de la República de China.

Desde entonces, Taiwán se convirtió en una nación con un sistema republicano, democrático, libre, económicamente próspero, respetuoso de los derechos humanos, que fue siendo aislado del mundo por el peso económico de la República Popular de China, que en los últimos años se ha convertido en una potencia con ambiciones imperialistas y colonialistas contra Taiwán, así como con sus otros vecinos como Bután, Japón e India, y otros países en el mar del Sur de China, el cual consideran propio solo por el nombre, y así ha iniciado conflictos con Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Vietnam por violar sus aguas territoriales.



La reciente agresión de China continental contra Taiwán representa una amenaza a la paz en Asia Pacífico, pero también un grave desatino de parte del PCC y el presidente Xi Jinping, al poner en riesgo los anillos de seguridad de esta región y, naturalmente, alertar a países como Japón y, consecuentemente, al resto de países del mar del Sur de China que desde hace varios años identifican a esta como un agresor imperialista y colonialista. Al mismo tiempo pone en alerta a Estados Unidos ante las intenciones expansionistas de China, que, bajo la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025, lo identifican como su principal rival, entre otras cosas por ser el principal exportador de precursores químicos utilizados para producir fentanilo, una de las principales causas de muerte entre personas de 18 a 34 años en los Estados Unidos. Guatemala hizo bien en condenar dicha agresión, así como lo han hecho varios países, debido a que China es, por sus acciones, la principal amenaza a la estabilidad en Asia Pacífico. ¡Feliz domingo!