El hombre mono

No se trata de Tarzán, el niño criado por una manada de gorilas que sobrevive en la selva. Hablamos de un experimento transespecie para generar seres proveedores de reservorios de órganos para trasplantes. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, director del programa, ha desarrollado por primera vez, 132 embriones quimera en un laboratorio en China. Hizo inyectar diez mil células madre en embriones de macaco que continuaron su evolución por 19 días en el útero. Los investigadores interrumpieron el experimento para hacer una evaluación sobre la colonización humana del embrión del primate. Gracias a la tecnología desarrollada en la Universidad de Kunming en Yunnan, los embriones pueden reproducirse y mantenerse vivos. Allí, Weizhi Ji es el director local del estudio en sociedad con el Instituto Salk de California.

La humanidad expectante observa asombrada el inicio de la manipulación de las especies biológicas. Antonio Mosquera Aguilar

El primer peligro consiste en la zoonosis que pueda provocar una pandemia imposible de controlar. Una nueva trans especie puede sufrir una enfermedad leve en ella, pero terminal para la humanidad. Como ilustración, sépase que el herpes B ocurre en los macacos y se transmite a los humanos.

No se trata de ciencia ficción. Avanza la experimentación y no parará por más lamentaciones que hagan quienes no apoyan a la ciencia, instalados en creencias vociferantes supersticiosas. La Asamblea Nacional Francesa discute una ley para prohibir el tránsito de animal a humano, pero acepta permitir el tramo al contrario. Nadie podía pensar que la Universidad Católica San Antonio de Murcia, patrocinada por los Jerónimos y fundada por el dizque Santo Juan Pablo II, sea partícipe en esta investigación.

Una quimera genética es un organismo compuesto por células de diferentes individuos y en este caso, con secuencias distintas de ADN. El caso relatado se produce en dos familias diferentes: Cercopithecidae y Hominidae, pero subórdenes así como órdenes, iguales: los primates.

En 2010, células fetales del cerebro de codorniz se introdujeron en cerebro de pollo, éstos realizaron actos reflejos semejantes a las codornices. En 2003, en Corea del Sur, las células humanas colonizaron varios tejidos de blastocistos de ratón. Nacieron cinco ratones que generaron células humanas en corazón, hígado y riñones, además de varios huesos en el esqueleto. Hay más experimentos en pollos y ovejas con células madre humanas.

La mitología griega es prolífica en Minotauro, Aracne, Tifón, centauros, sirenas, sátiros, arpías, y otros monstruos. La zoología fantástica consideraba a la fuerza de la libido en un momento de perversión. Crear quimeras no era tan fácil como pensaron los griegos, lo mismo generar homúnculos como sugirieron los alquimistas en la edad media. El pensamiento mágico se ancla en imaginar el inicio de vida sin observar el flujo material, donde una parte organizada mantiene una continuidad permisiva de la reproducción. El coautor del Manifiesto del Partido Comunista, Federico Engels *1820 +1895, en sus reflexiones de 1875 recogidas en: Dialéctica de la Naturaleza, explica la fortaleza de ese movimiento hacia formas superiores. La vida en el planeta es un flujo continuo desde su inicio hace millones de años. Luego, evolucionó hacia especies especializadas y permitió el aparecimiento de la conciencia.

Lo nuevo consiste en considerar la convergencia de las especies. Un ser síntesis superior, no es el superhombre, como enseñó Friedrich Nietzsche *1844 +1900, sino la comunión de los seres vivos. La fuerza del símbolo de la serpiente emplumada todavía tiene mayor significado, porque ilustra cómo las fuerzas cósmicas se juntarán con las telúricas.