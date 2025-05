Escenario de vida

El lago de Amatitlán aún respira, no lo dejemos morir

Nuevas acciones institucionales y el compromiso ciudadano podrían revertir esta historia.

Hace 40 años, el lago de Amatitlán era un símbolo de descanso y belleza natural, el que visitábamos frecuentemente. Familias enteras llegaban los fines de semana para disfrutar del paisaje, los paseos en lancha, para esquiar, nadar o hacer pícnics al aire libre. Hasta entre semana, se nos ocurría llegar a cenar mojarritas con tortillas, limón y sal frente al lago, y estacionábamos los vehículos para admirar el paisaje y disfrutar de esa deliciosa merienda.

Es importante recordar que, aunque el lago esté enfermo, no está muerto.

Debo admitir que en ciertas partes del lago, y desde algún chalet casi abandonado, aún he logrado percibir esa misma paz, pues se escuchan las aves volando y peces por doquier, lo que nos hace olvidar que el lago está en problemas. Por ende, es importante recordar que, aunque el lago esté enfermo, no está muerto. Su recuperación, aunque compleja, aún es posible. Interesada en saber cómo la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa) está accionando para su recuperación bajo el liderazgo de la Dra. Emy Díaz, le he hecho la siguiente entrevista.

V) Desde 1996, Amsa fue creada para rescatar el lago. Doctora, qué esfuerzos se hacen actualmente? E) Se continúa con actividades permanentes de mantenimiento, limpieza manual y mecánica, así como el uso de la biobarda en el lago del Amatitlán por parte de personeros de la institución.

V) ¿Y la reforestación en zonas de recarga hídrica? E) Se ha buscado el apoyo del Inab, con el fin de recuperar las áreas con bosque, y proteger las zonas de recarga hídrica de la cuenca y del lago de Amatitlán. Nuestras campañas de reforestación con especies nativas llevan visión agrosilvopastoril y por otro lado, la concienciación.

V) ¿Trabajan con las municipalidades? E) El tema de descargas se está trabajando principalmente con la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, con quien se tiene convenio, que contribuya al tratamiento de descargas de aguas residuales al lago de Amatitlán. En una primera etapa se tienen programados la rehabilitación y el remozamiento de plantas de tratamiento existentes, y por otro lado, reconstrucción de las que cuenten con alguna infraestructura y ponerlas a funcionar. Son alrededor de 55 plantas de tratamiento, las cuales se encuentran en diferentes estatus, y estas requieren algún tipo de mejoramiento o mayor inversión para su rehabilitación.

V) ¿Qué estrategia tiene Amsa para detener los lixiviados del vertedero de la zona 3 —aceites, plásticos, aguas servidas sin tratar y toneladas de desechos que llegan a través del río Villalobos—? E) Amsa trabaja directamente con los lixiviados, desechos y residuos sólidos en el vertedero del kilómetro 22. Desde el año pasado se inició un giro técnico en la gestión de este. Actualmente se tiene como un dato histórico convenios con empresas de transporte de desechos y residuos domiciliarios domésticos, con la asociación de clasificadores 4Ocean, con empresas que disponen desechos hospitalarios, y con algunas municipalidades, entre otras. Por otro lado, Amsa está concluyendo la etapa de desarrollo de un biodigestor para tratamiento de desechos de rastro y mercados. En el lago sigue funcionando la biobarda, que es artesanal, con limpieza mecánica y automatizada asimismo con mejoramiento de los diques en el río Villalobos, e infraestructura en el lago.

V) ¿Cuál es su visión para el lago en los próximos cinco años? E) Detener las causas de la contaminación en el lago, que incluyen: tecnología, infraestructura en río Villalobos para detener contaminación por sedimentos, desechos y residuos sólidos; de igual manera, contar con obras de protección de taludes, especialmente en zonas de riesgo y gobernanza.

Si quiere contribuir, únase a alguna organización que convoca jornadas de limpieza en ríos, quebradas y alrededores del lago. Hable con su familia, amigos y comunidad y recuérdeles que el lago aún respira.