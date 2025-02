El manejo integral de la basura es un tema crucial

Escenario de Vida

La ciudadanía ya ha empezado a prepararse, instruyéndose en cómo reciclar, y eso es un avance gigantesco.

A veces no sé si ponerme a reír o a llorar, y lo digo pues se arma una gran polémica con respecto al reglamento para la gestión de desechos sólidos, que es una iniciativa que nació hace muchos años, pero que estaba inoperativa; como de adorno. Estamos rodeados de basura y todos los guatemaltecos lo sabemos. Esto no nos enorgullece. Por ello, ya es hora de que se dé el cambio, pues el tema del manejo integral de los desechos sólidos de Guatemala es más que urgente. Cómo se aborde y cómo se llegue a consensos son otros cinco pesos, pero debe hacerse operativo y buscar soluciones para no perjudicar a nadie.



El abordaje debe darse de diferentes formas. Por ejemplo, una, que es la legal, y para ello es importante que el planteamiento normativo sea viable. Segundo, el llamado a la ciudadanía es prioritario, pues la falta de manejo integral de la basura es un tema crucial para Guatemala. Reglamento o no reglamento, nuestras acciones deben ser testimonio de nuestra responsabilidad individual y colectiva. Debemos actuar de inmediato.



Hay personas, municipalidades y organizaciones que desde hace mucho reciclan su basura, pues están conscientes de la necesidad de contar con ciudades, pueblos y aldeas libres de basura. Por salud, nadie quiere tener sus fuentes de agua contaminadas.



Recordemos que no solo con una ley se arreglan los problemas. Una ley por sí misma no soluciona nada y, para que funcione una iniciativa como esta, debe haber condiciones idóneas y viables. La ciudadanía ya ha empezado a prepararse, instruyéndose en cómo reciclar y eso es un avance gigantesco, pero debemos seguir haciendo consciencia en todos. Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), están trabajando al lado de las municipalidades para fortalecerlas en sus capacidades de gestión de los residuos.

Obstáculos siempre surgen cuando iniciamos algo nuevo, pero no podemos claudicar. Quizás para algunos se torne más difícil, pero nada es imposible cuando hay buena voluntad. Conozco a muchos que ya ponen de su parte, clasificando los residuos desde sus casas, oficinas, centros de producción y negocios.



La buena noticia es que las asociaciones de recolectores privados ya han hecho contacto con el Marn para solicitar aclaraciones al respecto y hay voluntad para dar solución. Según el último comunicado del Marn, me ha quedado claro que el reglamento sigue vigente en todo el país, y que cualquier reforma se realizará siguiendo los procedimientos administrativos y legales correspondientes, pero sin prórrogas. Cada municipalidad podrá establecer sus necesidades para la clasificación primaria o secundaria para garantizar un ambiente sano.



Existen más de dos mil 73 vertederos a cielo abierto, y el 90% de los ríos no califican su calidad de agua como buena y aceptable. Por ello, nadie discute que el tema debe ser abordado, especialmente sabiendo que de los 3.7 millones de toneladas de residuos y desechos sólidos que se generan cada año, tan solo el 42% se recolecta.



Por ende, las organizaciones representadas en la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema) hacen un llamado a todos los sectores a involucrarse activamente para que se aplique el reglamento 164-2021. Marta Ayala, de la fundación Calmecac, miembro de Asorema, nos cuenta que ya hacen compostaje, reutilización del PET, separación de basuras en parques ecológicos y zonas residenciales. Pero lo más importante es la sensibilización a la población, por lo que ahora algunas municipalidades, cooperativas, familias y empresas ya han entrado en el aro y operan con depósitos de separación de desechos. En mi futura columna les contaré de las buenas y novedosas prácticas que han compartido conmigo algunas municipalidades, entre ellas, la Municipalidad de Río Hondo, Zacapa.