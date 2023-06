El medioambiente es responsabilidad personal

“La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser humano, pero no la de su codicia”. Mahatma Gandhi

No siendo la primera generación que está habitando en este planeta, nosotros hemos recibido una responsabilidad no solo de cuidar el lugar donde estamos viviendo, sino que en lo que sea posible poderlo mejorar para que los que habrán de venir después de nosotros, es decir nuestros herederos, puedan encontrar un lugar donde puedan decir mis mayores me dejaron este lugar para que lo pueda cuidar y en lo que sea de mi parte poderlo mejorar.

Tengamos presente que debemos dejar un mundo mucho mejor a nuestros hijos, si es que los amamos. Samuel Berberián

Si bien lo común de nuestra historia es que nuestra tierra, en la que vivimos, ha estado en constante deterioro, podemos nosotros si tenemos la voluntad necesaria, hacer un alto y ser aquellos que inician haciendo mejoras. Considerando el avance científico que tenemos, tenemos la suficiente información para que podamos entrar en una acción deliberada en el cuidado de nuestro planeta, en cosas tan simples como el manejo de los desperdicios, o bien el cuidado del agua que todavía tenemos y tantos otros detalles que forman el cuidado de nuestro ecosistema.

Nada cuesta quejarse por lo que otros no están haciendo, pero lo importante es poner la atención en nosotros mismos y preguntarnos cual es nuestra responsabilidad y empezar a cumplir con el simple deber de ser mayordomos prudentes de lo que hemos heredado y sabiendo que no siempre estaremos aquí y serán otros los que habrán de ocupar nuestro lugar. Hagamos el esfuerzo de dejar no solo un mejor modo de usar los recursos naturales sino también el desafío a los que vendrán que desarrollen un interés en buscar como revertir el daño que ya se le ha hecho a nuestro pobre entorno.

Teniendo en cuenta que tenemos diferentes necesidades cada uno de nosotros, y seguramente la tierra en la que habitamos por sus particularidades, cada región provee recursos para que podamos subsistir y con la creatividad que nuestro buen Dios nos puede asistir podemos sin lugar a duda mejorar lo que recibimos para motivar a los que siguen a seguir mejorando ellos también lo que habrán de recibir. Pero muchas veces cuando observamos nuestro entorno pareciera que la cosa es completamente lo contrario, porque cada vez hay más destrucción y devastación a la naturaleza simplemente por los proyectos que encierran nuestros intereses los cuales no tienen la consideración del futuro bienestar de nuestro entorno.

Cuando hablamos del cuidado de nuestro medioambiente no pensemos en los proyectos que difícilmente podemos alcanzar, pero sí en detalles pequeños que el medio nos requiere como el cuidado de la planta que nos da la sombra que tanto nos ayuda, el cuidado del agua que todavía tenemos para suplir nuestras necesidades personales.

La actividad de la responsabilidad del cuidado ambiental no debe enmarcarse en los discursos y conferencias que no nos llevan muy lejos sino en la práctica individual la cual no solo se ve, sino que fácilmente se puede contagiar para que otros también puedan hacer en el modo como nosotros lo hacemos y con el tiempo llegar a tener un modo diferente de toda nuestra sociedad cuidando lo que todavía tenemos.

Hoy es el mejor momento para empezar haciendo algo extremo que alcance a ser un modo de vida para todos nosotros.