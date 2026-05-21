Desde Ginebra

El motor invisible de la economía global

Un “software” desarrollado en un país puede venderse simultáneamente en todo el mundo.

Durante décadas, cuando se hablaba de comercio internacional, la imagen dominante era la de barcos cargados de materias primas, fábricas produciendo mercancías y contenedores cruzando océanos. Sin embargo, el comercio de servicios ha dejado de ser un actor secundario para convertirse en una de las fuerzas más dinámicas de la economía global actual. Hoy, más que nunca, el valor ya no viaja solo en objetos físicos: viaja en datos, asesorías, software, educación, salud, turismo, finanzas y comunicaciones. Y eso cambia por completo la manera en que entendemos el comercio.

Su principal virtud es que ha democratizado la posibilidad de participar en la economía mundial.

A mi juicio, el comercio de servicios representa una oportunidad histórica, pero también un desafío profundo. Su principal virtud es que ha democratizado la posibilidad de participar en la economía mundial. Antes, un país necesitaba grandes infraestructuras industriales para integrarse al mercado internacional. Hoy, en cambio, una empresa pequeña puede ofrecer diseño gráfico, programación, atención al cliente o consultoría a miles de kilómetros de distancia, con solo una conexión a internet y talento especializado. Esto ha permitido que miles de profesionales y emprendedores de países en desarrollo accedan a mercados antes impensables.

Además, el sector de servicios es más flexible y escalable que el comercio tradicional de bienes. Un software desarrollado en un país puede venderse simultáneamente en todo el mundo sin necesidad de transporte físico ni aranceles aduaneros convencionales. Lo mismo ocurre con plataformas educativas, servicios financieros digitales o contenidos audiovisuales. Esa capacidad de multiplicación hace que el comercio de servicios sea una fuente clave de crecimiento, empleo e innovación.

Sin embargo, no todo son ventajas. El auge de los servicios también evidencia una profunda desigualdad entre quienes pueden aprovechar la digitalización y quienes quedan al margen. El comercio de servicios exige conectividad, formación técnica, dominio de idiomas y marcos regulatorios modernos. Cuando un país carece de estas condiciones, sus ciudadanos no compiten en igualdad de oportunidades. Por eso, si el comercio de servicios crece sin políticas públicas adecuadas, corre el riesgo de ampliar la brecha entre economías avanzadas y economías rezagadas.

Otro problema es la precarización laboral que puede esconderse detrás de esta expansión. La externalización de servicios ha permitido abaratar costos a muchas empresas, pero no siempre mejora las condiciones de los trabajadores. En nombre de la eficiencia, se crean empleos temporales, mal remunerados o altamente dependientes de plataformas digitales. El discurso de la globalización del talento suena bien, pero no debe servir para normalizar relaciones laborales inestables.

También es necesario reflexionar sobre la soberanía económica. Cuando los servicios esenciales —como salud, educación, pagos o almacenamiento de datos— dependen de corporaciones transnacionales, los Estados pierden capacidad de decisión. El comercio de servicios no puede convertirse en una puerta trasera para la concentración del poder económico en pocas manos. Necesitamos reglas claras que protejan al consumidor, regulen la competencia y garanticen que la innovación beneficie a la mayoría.

En conclusión, el comercio de servicios es una de las grandes transformaciones de nuestro tiempo. Tiene el potencial de impulsar inclusión, innovación y desarrollo, pero solo si se acompaña de inversión en educación, infraestructura digital y regulación justa. No basta con celebrar su crecimiento: hay que orientarlo hacia un modelo más equitativo y sostenible. El futuro del comercio no está solo en lo que producimos, sino en cómo compartimos conocimiento, capacidades y oportunidades.