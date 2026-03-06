Imagen es percepción

El mundo, al borde de una nueva guerra global

El golpe contra la cúpula del régimen iraní sacude a Medio Oriente.

Pero sus consecuencias podrían sentirse mucho más allá de la región.

La madrugada del 28 de febrero marcó un punto de inflexión en el tablero internacional. Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva coordinada contra instalaciones estratégicas del régimen iraní. Misiles de precisión, cazas de última generación y drones golpearon objetivos clave del aparato militar, provocando importantes bajas en la cúpula del régimen, incluido el ayatolá Alí Jameneí. El impacto no fue solo militar sino político, al debilitar el núcleo de poder que sostiene a la teocracia iraní.

La confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán ha llevado al mundo a un momento de máxima incertidumbre.

Irán no es simplemente un adversario, es una teocracia autoritaria que durante 47 años ha atormentado a su propia población, asesinando solo en las últimas protestas a 30 mil iraníes. Han financiado milicias, patrocinado ataques indirectos y sostenido una narrativa permanente de confrontación con Occidente y con Israel. Desde Hezbolá en el Líbano hasta redes armadas en Siria, Irak o Yemen, el régimen de los ayatolás ha construido una arquitectura de guerra híbrida destinada a erosionar el equilibrio del Oriente Medio.

La respuesta iraní no tardó en llegar. Misiles y drones fueron lanzados contra Israel y contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en varios países árabes del golfo Pérsico. Que Teherán atacara territorios de Baréin, Catar, Jordania, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos revela una realidad: Irán no distingue entre aliados y vecinos cuando busca proyectar poder. Su estrategia consiste en ampliar el conflicto y someter a toda la región a la amenaza constante de su capacidad militar.

En ese contexto, la alianza entre Estados Unidos e Israel representa algo más que cooperación estratégica. Representa un intento de contener a un régimen cuya retórica y acciones han demostrado reiteradamente su voluntad de alterar el orden internacional. La superioridad aérea desplegada en esta operación, junto al uso de sistemas avanzados como misiles de precisión y cazas de quinta generación, evidencia hasta qué punto Washington y Jerusalén están dispuestos a impedir que Irán consolide un poder nuclear o militar capaz de alterar el equilibrio global.

Además, luego del ataque de Irán a una base británica en Chipre, y el lanzamiento de un misil a Turquía, Europa como tantas veces, aparece dividida. Francia, el Reino Unido y Alemania han mostrado respaldo político y militar a la contención del régimen iraní. España, sin embargo, ha optado por una posición distinta. El gobierno de Pedro Sánchez ha preferido desmarcarse del apoyo operativo a Estados Unidos y limitar su respuesta al lenguaje de la legalidad internacional.

La pregunta que surge inevitablemente es hasta dónde puede escalar esta crisis. Cuando tres potencias militares —Estados Unidos, Israel e Irán— entran en confrontación directa, el riesgo de ampliación regional es real. El estrecho de Ormuz podría convertirse en uno de los primeros escenarios de presión económica global.

En este tablero también observan Moscú y Pekín. Rusia mantiene vínculos estratégicos con Teherán y podría intentar aprovechar la crisis para debilitar a Occidente. China, dependiente del flujo energético del Golfo, buscará evitar una escalada que afecte su economía, aunque difícilmente romperá su relación con Irán.

El mundo se encuentra ante un momento delicado. La ofensiva contra el régimen iraní puede ser interpretada como un intento de frenar una amenaza creciente, pero también abre la puerta a un período de tensión global que podría redefinir alianzas, mercados energéticos y equilibrios de poder.

Lo que hoy ocurre en Oriente Medio trasciende una simple operación militar. Es la señal de un sistema internacional que vuelve a tensarse peligrosamente. El mundo asiste a un punto de inflexión cuyo desenlace aún nadie puede prever.