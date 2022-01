El nuevo año bajo el Tigre de Agua

En la noche oscura, sus ojos brillan como estrellas. El rugido produce una tormenta. El mundo se calma, cuando cada tigre cuida los cuatro puntos cardinales y uno, en el centro, custodia todo el sistema. Así reza la oración de los cinco tigres, que ambienta al nuevo año chino del Tigre de Agua.

El signo del año altera la suerte personal e institucional del liderazgo en el entorno político. Antonio Mosquera Aguilar

En la frente de los felinos, está inscrito el ideograma de rey. No obstante, los inmortales pueden utilizarlos como montura, para expresar victoria. Los taoístas caracterizan a los tigres como la fuerza fulminante de la justicia cierta e incontestable.

Pero, ¡cuidado! Como señaló Zigmunt Bauman *1925 +2017, la liquidez significa ambivalencia. No se debe confiar en las palabras, sino solo en la actuación ejemplar. Toda perorata es aguada, se debe recelar de las grandes declaraciones. En consecuencia, el desprestigio discursivo de los organismos internacionales, tanto cercanos a las Naciones Unidas como a las agencias financieras públicas y privadas para el desarrollo, continuará. El fracaso de la solidaridad por encima de las fronteras, ha quedado al descubierto. Para no hablar de las contradictorias instrucciones de salud, culpables de enredar la respuesta sanitaria a la pandemia. Además, el mundo observa como un grupo de privilegiados ha extremado su lujo obsceno y el despilfarro de los recursos; mientras llama a la austeridad de naciones atrasadas, inventa calentamientos y pide modificar las costumbres alimenticias, porque su avidez necesita para saciarse, de hambrear al mundo.

En lo local, políticos, partidos y funcionarios mostrarán la carencia de una disertación política fundamentada, apenas balbuceos llenos de mediocridad y necedades. El Tigre de Agua llama a evitar ser embaucados.

A las mujeres políticas su signo personal les depara suertes diferentes. Thelma Esperanza Aldana Hernández y Sandra Julieta Torres Casanova son cabras. El tigre asusta a los astados, los obliga a estar a salto de mata. Darán balidos a cada paso para llamar la atención, pero difícilmente podrán cohesionar a sus seguidores. Ya se sabe que los ovinos tiran al monte. Por lo tanto, con el apoyo de patrocinadores, continuarán exponiendo sus quejas. Pero no conseguirán atención, pues lo acuoso del Tigre, provoca desconfianza sobre la sinceridad de sus expresiones. La congresista de EUA, Norma Judith Torres es serpiente. Los tigres no se llevan con las serpientes, pero las temen y las evitan. Así, la escuintleca continuará lanzando su ponzoña contra el país, pues no puede sufrir ninguna retaliación.

Zury Mayté Ríos Sosa tiene como signo al mono, quien no guarda relaciones amistosas con los tigres, pero tampoco lo tiene de adversario. Por esa razón sufrirá dificultades. Muchos interesados en sacar ventajas, harán pedidos a la lideresa. Al rechazarlos, aparentemente le restará partidarios; pero al final, le quedarán quienes la apoyan por convicción. La presidenta del congreso, Shirley Joanna Rivera Zaldaña cuyo signo es el cerdo, debe evitar ser víctima propiciatoria de cuanta bobada se le ocurra al ejecutivo. Habrá de tener cuidado para no formar parte del tamal sabatino.

¿Por qué fijarse tanto en las mujeres? El 2023 demostrará que las candidatas de ese género, serán quienes tengan mayor probabilidad de ganar la presidencia. Pero ya no estarán bajo la influencia del Tigre de agua; por lo tanto, habrá nuevas profecías que gobiernen la vida mundana. Los nuevos vaticinios se formarán en enero del próximo año, donde comenzará a regir el signo del Conejo. Mientras tanto, disfrute del año del Tigre de Agua y goce la potencia vital de este año nuevo chino.