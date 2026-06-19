A contraluz

El ocaso del capo sindical

Joviel Acevedo impuso su ley a diferentes gobiernos a los que amenazaba con fuertes movilizaciones.

Durante más de dos décadas, Joviel Acevedo, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), fue un factor de poder indiscutible, a quien los gobernantes buscaban tener como aliado para evitarse problemas. Su fuerza se manifestaba en tres áreas: control del mayor sindicato magisterial, imposición del pacto colectivo y capacidad de presión social. Su dominio se sintió hasta en el Ministerio de Educación (Mineduc), donde se llegó a convertir en un cuasi ministro que imponía su ley sobre los programas educativos. Pero ese poder comienza a desmoronarse.



El reinado del caudillo sindical comenzó a gestarse en el 2003, cuando dirigió la mayor protesta magisterial de los últimos tiempos. Fueron 52 días de paro de labores, además de la ocupación de las oficinas del Ministerio de Trabajo, sedes regionales del Mineduc, bloqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora, Puerto Quetzal y carreteras y pasos fronterizos con México, Honduras y El Salvador. La movilización de maestros puso en jaque al gobierno de Alfonso Portillo, que se vio obligado a negociar con el STEG. La gran capacidad de movilización que amenazaba la gobernabilidad posicionó a Acevedo como un interlocutor obligado para los siguientes mandatarios.



A partir de entonces, el cacique magisterial impuso su estilo de negociación que arrancaba con manifestaciones masivas hasta alcanzar acuerdos políticos. Pese al poder que blandía, en el 2007 la ministra María del Carmen Aceña inició un proceso de destitución en su contra por abandono de labores. Aunque la defenestración fue avalada por los tribunales laborales, el trámite se detuvo por obra y gracia de Sandra Torres, quien fue la voz dominante durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012). La razón era muy sencilla y rentable: Enrique Torres, hermano de la primera dama, era el asesor legal del STEG y Acevedo le daba respaldo sindical a la UNE.

El cacique del STEG que llegó a creerse ministro de facto está hoy reducido a su condición de dirigente laboral.



Durante los regímenes de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, Acevedo acrecentó su influencia como actor político que movilizaba a los maestros para demostrarles su respaldo. Se insertó como un indiscutible miembro del pacto de corruptos. Sin embargo, fue Alejandro Giammattei quien le abrió las puertas del Ministerio de Educación para decidir sobre políticas educativas, programas de capacitación, resolución de conflictos laborales, así como el poder legal de tutela, monitoreo y evaluación del millonario seguro escolar, que fue un desastre. La lacra sindical se convirtió en ministro de facto con poder de veto en educación.



Pero los tiempos cambian. Con la llegada al Mineduc de Anabella Giracca, en 2024, el capo sindical se topó con alguien que no le hacía el juego. Acevedo intentó imponer su poder de movilización, pero la situación ya no le favorecía. En abril de 2025, un tribunal le cortó las alas al prohibirle la toma de centros educativos o administrativos. Solo le quedó la posibilidad de instalar un campamento en la Plaza de la Constitución por casi dos meses, medida que se desinfló sin mayores consecuencias.



El golpe más demoledor llegó el 4 de junio pasado, cuando la Corte de Constitucionalidad declaró la inconstitucionalidad de varias cláusulas del pacto colectivo que le daban al STEG poder de decisión sobre la política educativa. En esencia, el líder sindical ya no puede condicionar la aprobación de programas educativos y de capacitación, así como la supervisión o la prestación de servicios educativos.



Este hecho marca un parteaguas para alguien que se creyó un cuasi ministro y ahora ve reducida su incidencia al ámbito sindical, donde ya otros liderazgos le disputan su hegemonía.