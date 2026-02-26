Desde Ginebra

El papel transformador del comercio

El informe ofrece ideas importantes sobre cómo hacer que el comercio y la OMC funcionen mejor.

La OMC publicó en el 2024 el Informe sobre el Comercio Mundial, para mostrar los beneficios de la globalización tras 30 años de su establecimiento, con base en las negociaciones de la Ronda Uruguay del Gatt. El informe ofrece ideas importantes sobre cómo hacer que el comercio y la OMC funcionen mejor para las economías que han quedado rezagadas en los últimos 30 años. Señala que las reducciones de los costos comerciales entre 1995 y 2020 condujeron a una convergencia de ingresos entre 20 y 35%, más rápida en las economías de ingresos bajos y medianos. Según el entonces jefe economista de la OMC, Ralph Ossa dijo que existe una correlación débil entre la apertura comercial y la desigualdad de ingresos en los países, y que menos comercio no promoverá la inclusión, como tampoco el comercio por sí solo. La verdadera inclusión exige una estrategia integral, que integre el comercio abierto con políticas nacionales de apoyo y una fuerte competencia internacional. A continuación se enumeran varias conclusiones importantes del informe y los principales hallazgos, como la necesidad de una estrategia global que integre el comercio abierto con políticas internas de apoyo para que sea más inclusivo. Los puntos principales son los siguientes:

La convergencia de los ingresos y la integración económica mundial han sido desiguales.

Nunca las condiciones de vida y las perspectivas de tantas personas habían cambiado tan drásticamente en el espacio de unas pocas décadas. Los debates recientes sobre el comercio, el desarrollo y la inclusión a veces han minimizado o pasado por alto estos logros.

En este contexto, el Informe sobre el Comercio Mundial 2024 examina cómo el comercio internacional y las políticas comerciales han contribuido a hacer que la economía mundial sea más inclusiva. La integración del comercio abierto con otros ámbitos políticos clave es esencial para que los beneficios del comercio lleguen a todos.

La convergencia del ingreso ha progresado en los últimos 30 años, pero se ha desacelerado desde la crisis financiera mundial 2007-08 y dio un paso atrás con la pandemia de covid-19. Las reformas comerciales han acelerado la transformación estructural de las economías de ingresos bajos, contribuyendo a la convergencia de los ingresos.

La convergencia de los ingresos y la integración económica mundial han sido desiguales, dejando atrás a algunas economías; entre ellas, algunas de las pequeñas y vulnerables. Los elevados costos del comercio y la limitada diversificación obstaculizan la convergencia.

Los obstáculos a la transformación estructural y la limitada capacidad para adoptar tecnologías extranjeras también pueden impedir que ciertas economías cosechen los beneficios del comercio. Las tensiones geopolíticas, la revolución tecnológica y el cambio climático plantean riesgos significativos para la convergencia económica, tanto en términos de retroceso de los logros pasados como de peligro en las perspectivas futuras.

La reducción de los costos del comercio es fundamental para aprovechar las oportunidades futuras de crecimiento impulsado por el comercio, y la política comercial debe complementarse con políticas que apoyen la transformación estructural y la absorción de tecnología.

La inclusión en todas las economías puede apoyar la inclusión dentro de las economías, y viceversa, y el comercio ha desempeñado un papel importante en la reducción de la pobreza, especialmente en los países de bajos ingresos. Finalmente, para que una infraestructura fiable y mercados financieros funcionen adecuadamente, resulta esencial reducir los costos del comercio, reducir la brecha digital para reflejar la creciente importancia del comercio de servicios y de los sectores digital y ecológico.