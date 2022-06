El peso de los pueblos indígenas en Ecuador

Con alambres de púas, piedras y gran cantidad de enormes troncos que bloquean las rutas principales es como hoy se encuentran Quito y otras ciudades de Ecuador. Me recuerda tanto a Guatemala cuando se cierran las carreteras, bloqueando la libre locomoción de los guatemaltecos, protestas que terminan sin fruto ni gloria alguna, pero que, de paso, dañan a otros guatemaltecos que tienen necesidad de moverse y trabajar.

Tiene que haber otra forma de exigir ser escuchados y que se respeten los derechos de los ciudadanos sin necesidad de tener que acudir al cierre de carreteras. ¿Pero será que se puede? Si no son escuchados, no les queda otra forma.

Es importante notar que, en la mayoría de países de América Latina, lo que mueve a los pueblos indígenas es el respeto a la madre naturaleza, el respeto a sus derechos ciudadanos, a su idiosincrasia y costumbres, y el respeto a sus territorios. Las principales demandas de los pueblos ecuatorianos son el control de precios del combustible, más presupuesto para salud, educación y seguridad, una moratoria para el pago de deudas de campesinos con la banca, más empleo y un control de precios agrícolas. En especial, exigen suspender concesiones mineras en territorios indígenas. De no escuchar estos reclamos, el país puede caer en una revolución.

Hoy es el pueblo ecuatoriano el que sufre con las protestas contra el gobierno conservador de Guillermo Lasso. Sufren tanto los pueblos indígenas que no han sido escuchados como los ciudadanos en general, ya que este tipo de enfrentamientos resultan siendo el detractor número uno de la economía de cualquier nación.

Pero no es primera vez que se dan en Ecuador los enfrentamientos con el Gobierno, porque, por mucho tiempo, los indígenas ecuatorianos se han venido alzando y lo hacen aguerridos y con mucha altivez. Es evidente, entonces, que los reclamos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no han sido atendidos. ¿Estará el gobierno ecuatoriano consciente de que los pueblos indígenas representan más de un millón de los 17,7 millones de habitantes de Ecuador, razón por la cual no pueden tomar este asunto a la ligera?

Como muchos sabemos, la producción de crudo es el principal rubro de exportación de Ecuador, luego vienen los cultivos y la exportación de flores. Por dichas protestas, en los primeros cinco días ya existen pérdidas por al menos 60 millones de dólares en el sector productivo a nivel nacional.

El peso del movimiento indígena en muchos países de América Latina sigue en aumento, por lo que el respeto hacia los pueblos indígenas debe ser puntualmente atendido. Tanto Ecuador como Guatemala tienen en su haber episodios de décadas en que no ha reinado la apertura, tanto para escuchar como para ser escuchados. Sin estos dos ingredientes la paciencia se pierde y surge la violencia.

Lo que hoy ocurre en Ecuador debe servir de experiencia a nuestros futuros gobernantes para que estén conscientes del peso del movimiento indígena para que les den su lugar de forma respetuosa, equitativa y sin discriminación. Con ello nos aseguraremos la paz, la armonía y el bienestar de todos.

Los pueblos indígenas no deben ser tratados como ciudadanos de segunda clase, deben ser escuchados con respeto y si sus argumentos se apegan a la ley, deben ser atendidos. Esto es algo importantísimo que tendrán que considerar los candidatos a la presidencia de Guatemala en el siguiente año electoral. Desde ya busquemos un candidato libre de corrupción, de tráfico de influencias, y que sea honorable y sepa respetar a los pueblos indígenas.