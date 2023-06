El poder está en el pueblo si sale a votar

Ni por asomo piense quedarse en casa el domingo sin salir a votar. Ni por asomo piense que su vida seguirá igual si Ud. se cruza de brazos y permite que otros decidan por usted. Si está pensando en efecto llegar a las urnas, pero votando nulo, mejor quédese en casa y no desperdicie sus energías, ya que ninguna diferencia positiva logrará. Solo logrará darle el poder a otros.

Solo tomando las riendas de nuestro país al salir a votar haremos la diferencia. Porque el poder está en el pueblo. Vida Amor de Paz

Se sabe de la inconformidad de muchos de nosotros, que ya no queremos seguir con un sistema retrógrado y corrupto y votando por los mismos de siempre. No queremos seguir eligiendo al menos peor. Por ende, para muchos se puede romper con ese modelo viciado votando nulo. ¿Pero qué sacamos con votar nulo? ¿Logramos realmente rechazar al sistema político?

Desde las reformas de 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), en nuestro país el voto nulo tiene la capacidad de forzar la repetición de una elección, únicamente si se llega a más del 50% de los votos válidamente emitidos. Pero imaginemos que eso sucede y se repiten las elecciones. ¿Quiénes creen, mis amigos lectores, que participarán? Adivinaron bien. Los mismos candidatos que se habían postulado. ¿Qué diferencia se logró? Ninguna.

Ahora, clarifiquemos la diferencia entre el voto nulo y el voto en blanco, pues no son lo mismo. Según la Lepp, un voto en blanco es aquel en el que no se marca ninguna señal o signo en la boleta. Quien vota en blanco no se da cuenta de que solo permite que otros votos vayan a diferentes candidatos. El voto en blanco no funge ningún cometido y solo se ha desperdiciado la papeleta.

Si se llegara este domingo a un conteo de más del 50% de votos nulos, tendrían que repetirse los comicios un domingo de octubre para elegir nuevamente presidente de la República y el resto de cargos, pero utilizando a los mismos candidatos. En resumidas cuentas, no se logrará ningún cambio.

Es importante que la ciudadanía sepa cómo marcar su papeleta, ya que, de no hacerlo correctamente, podrá incurrir en errores involuntarios. Por ejemplo, debe procurar que su marca o signo no abarque más de una planilla, o figuras ajenas al proceso. Lo más importante es que Ud. haya analizado a todos los candidatos y revise el pasado de cada uno, sin dejarse llevar por lo que circula entre murmullos. Documéntese a fondo. No vote al azar, o por las caras más bonitas o candidatos más carismáticos.

Mañana, promediando el año 2023, en vez de sentir que nos hundimos como el Titanic, celebremos los comicios como una fiesta nacional. Recordemos la transición a la democracia en 1986 y cómo la inestabilidad política reinaba antes de esa fecha. Reconozcamos que si la corrupción sigue viva aún es porque no hemos sabido elegir bien a nuestros gobernantes. Si queremos mantener nuestra democracia, salgamos a votar masivamente. No perdamos la democracia por no llegar a las urnas y ejercer nuestro derecho de voto.

No puedo cambiar la realidad nacional si pruebo sola, pero este domingo participaré en una de las mesas electorales y velaré por un proceso limpio y cristalino. Todos juntos podemos combatir la corrupción si nos lo proponemos, pero solo si Ud. y yo y todo el pueblo de Guatemala elegimos bien esta vez. No le demos el poder a los corruptos, narcotraficantes, asesinos, ladrones y a quienes constantemente han probado que son especialistas en quebrantar la ley y mofarse de ella. Solo tomando las riendas de nuestro país al salir a votar haremos la diferencia. Porque el poder está en el pueblo.