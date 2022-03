El presente de la Usac se elige hoy

Hoy es un día clave para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se vota por un nuevo rector. Un acto que debería ser ejemplar en términos de conducta democrática, con candidatos y candidatas escogidos entre lo mejor de la academia, que compiten por liderar a la Usac para llevarla por la senda de la excelencia y para que cumpla con su mandato de aportar soluciones a los problemas que nos aquejan como sociedad. Hace rato que la Usac sufre del mismo mal que aqueja a la política nacional: se ha convertido en otro botín político y económico, donde se mercadean votos e influencias y se trafica con la oscuridad para controlar no solo los recursos de que dispone, sino, sobre todo, los espacios estratégicos que ocupa por ley. Es ya una serie de rectores y de autoridades universitarias las que han sido electas de esta manera, y ello solo ha llevado a la Usac al declive institucional, con repercusiones sociales que van mucho más allá de las aulas sancarlitas: en el proceso de consolidar una dictadura de la corrupción con maquillaje democrático, la captura total de la Usac en estas elecciones es lo que está en juego y lo que le da una relevancia nacional a la elección.

Escoger entre sacar a la Usac del pantano o dejar que se hunda en ese lodo y nos arrastre a todos. Karin Slowing

Como profesionales, tenemos una gran responsabilidad para con la Usac, pues juramos defender su integridad, autonomía y misión. Quienes, además, ejercen la docencia y tienen derecho a elegir (pues no todos lo tienen), recae una doble carga de responsabilidad: en buena medida está en sus manos terminar de hundir a la universidad en el mismo pantano en que se está hundiendo toda la sociedad, o bien permitir que se mantenga por arriba del lodo y convertirse, más bien, en portadores de la luz que nos ayude a todos a salir del pantano en que están convirtiendo al país.

La clase media que sobrevive como tal, producto del ingreso devengado en el sector público, incluida la Usac, puede pensar que no es parte de la degradación social que ocurre, pues no se beneficia o forma parte directa de la corrupción; pero, en la medida que se ve para otro lado, que se entiendan estas situaciones como “problema ajeno”, o que su ejercicio electoral no redunde en sacar a la Usac del lodo, sí se contribuye al deterioro general de la sociedad.

No digamos si se es estudiante y los valores e instrucción que se perciben en el entorno le enseñan a integrarse y funcionar en un medio podrido y clientelar, en lugar de forjarse como esos ciudadanos que se convertirán en profesionales y agentes de cambio para el bien común. Estudiantes, al decidir su voto, deciden el futuro inmediato de su Alma Máter y también la clase de sociedad en la que deberán desenvolverse profesional y laboralmente en pocos años. No se dejen engatusar por la vía fácil y el jolgorio. Se necesita retomar el mandato universitario; la finalidad por la cual ustedes decidieron ir a la Universidad y cursar la educación superior es formarse como profesionales calificados y competentes, como ciudadanos útiles y promotores del desarrollo social incluyente y que, con su labor, podamos tener, algún día, una sociedad solidaria y con bienestar para las mayorías, donde las oportunidades no surgen del tráfico de influencias, sino del mérito, de las capacidades aprendidas y desarrolladas durante la formación universitaria y del esfuerzo competente de nuestro trabajo. La vía fácil solo lleva al pantano, a un lugar cada vez más oscuro y profundo donde se hundirán sus esperanzas de un futuro mejor.

Hoy toca ejercer criterio. Toca votar, participar y ver más allá del propio acomodamiento y de la ventaja individual de corto plazo. La prioridad debe ser alejar a la Usac de la senda que la hunda definitivamente en el pantano.