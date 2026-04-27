Conciencia

El reto no es solo ganar; es gobernar

Entre designaciones recientes y procesos en curso, es momento de pensar en el próximo gobierno.

En Guatemala existe la sensación de que las elecciones para presidente, diputados y alcaldes se acercan, aunque falte más de un año. Las piezas empiezan a moverse, el interés crece y a muchos les atrae el chisme político, la última encuesta o el nombre que suena con más fuerza. Surge un optimismo recurrente, esa idea de que ahora sí vendrá el cambio. Ese ambiente, aunque a veces superficial, también abre una oportunidad real para el país.



Pero gobernar no es lo mismo que ganar una elección. Sin plan, el gobierno improvisa; sin equipo, el plan no se ejecuta. Ahí está una de las principales debilidades de la política. Muchos se concentran en la campaña, en el mensaje, en la imagen y en la posibilidad de triunfo, sin construir lo esencial: un plan serio de gobierno. Sin principios claros, sin prioridades definidas y sin un equipo capaz de ejecutar, la victoria pierde sentido.



Un buen plan de gobierno debe partir de ideas firmes y traducirse en propuestas concretas en distintas áreas. No se trata de prometer todo, sino de priorizar los desafíos más urgentes y relevantes. Es necesario hacer un primer esbozo, pero luego fortalecerlo con personas que aporten conocimiento y experiencia, compartiendo los mismos principios. Allí comienza una de las tareas más difíciles: conformar equipos con capacidades y competencias reales, no sólo por cuotas políticas.



El siguiente paso es definir acciones. No basta con buenas intenciones; se requieren medidas específicas de corto, mediano y largo plazos. Cada acción debe tener metas claras, indicadores para medir avances y una fuente de financiamiento viable y adaptada a la realidad del país. Sin ese sustento, los planes se convierten en documentos decorativos o promesas vacías.



También es clave que quienes aspiren a la Presidencia y Vicepresidencia tengan visión y una ruta clara para alcanzarla. Los mensajes deben ser sencillos, pero sólidos. Explicar el plan y lograr que la población lo comprenda y lo respalde es un reto mayor.

Un buen gobierno exige visión, plan, equipo y capacidad real de ejecución.



Hay otro elemento que no puede ignorarse. Como parte del plan, deben diseñarse acciones para los primeros cien días de gobierno. Iniciativas de ley prioritarias, por ejemplo, deberían estar listas antes de asumir el cargo para ser presentadas de inmediato en el Congreso. Esto conecta con otro desafío central: la composición del Legislativo. Ignorar esa realidad es condenar la gobernabilidad desde el primer día.



A ello se suma un aspecto técnico fundamental. Quien aspira a gobernar debe conocer con profundidad las finanzas públicas. ¿Cómo quedará el presupuesto del siguiente año? ¿Qué margen de acción existe? Sin ese entendimiento, cualquier plan pierde viabilidad desde el inicio.



En el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en cada período presidencial, se han elaborado lineamientos para orientar a los gobiernos. En algunos casos han sido considerados; en otros, no. Sin embargo, la dificultad mayor no es diseñar propuestas, sino encontrar a quienes puedan ejecutarlas con compromiso y capacidad.



Por eso, construir un equipo es tan importante como diseñar el plan. Se necesita sumar personas que aporten, que crean en el cambio y que estén dispuestas a trabajar por el país. Lamentablemente, con frecuencia se acercan a los partidos quienes buscan oportunidades personales antes que contribuir al bien común.



Al final, no basta ganar una elección, hay que gobernar. Si la política se limita a lo primero, el resultado será peor de lo mismo. Gobernar implica tomar decisiones, definir prioridades y sostenerlas en el tiempo. Exige ética, plan, equipo y capacidad de ejecución, porque el país necesita dirección, certeza y resultados. Ese es el reto que Guatemala no puede postergar.