imagen es percepción

El rol de la diplomacia cuando el mundo arde

Comprender las sutilezas de un país anfitrión, leer entre líneas, anticipar conflictos y buscar soluciones.

En tiempos de extrema tensión global, la diplomacia es un recurso indispensable. Aunque en épocas de paz, suela considerarse un lujo decorativo, cuando el mundo camina al borde de múltiples abismos —bélicos, climáticos, económicos—, el arte de la diplomacia se revela como una necesidad imperiosa. La política exterior no puede seguir reducida a comunicados protocolarios, ni sus protagonistas limitados a levantar copas en recepciones diplomáticas.

Históricamente, los grandes acuerdos de paz han sido obra de diplomáticos audaces.

Los embajadores, representantes del más alto nivel de un Estado en otro, deberían ser guardianes del entendimiento, ingenieros de puentes entre culturas y agendas, y no simples cronistas del cóctel de turno. La función diplomática exige mucho más que trajes oscuros, idiomas extranjeros y tarjetas de presentación. Requiere inteligencia estratégica, sensibilidad cultural, discreción y, sobre todo, un compromiso genuino con el interés nacional y el bien común global.

Históricamente, los grandes acuerdos de paz han sido obra de diplomáticos audaces. El Congreso de Viena, los Acuerdos de Camp David, la apertura entre China y Estados Unidos en los años 70. Todo fue posible, porque hubo embajadores que entendieron que su misión no era sonreír ante cámaras, sino dialogar incluso con quienes pensaban distinto. Ser embajador no es solo representar, sino también interpretar. Comprender las sutilezas de un país anfitrión, leer entre líneas, anticipar conflictos y buscar soluciones antes de que las sirenas diplomáticas se activen.

Pero hoy, muchos embajadores se alejan de ese ideal. En lugar de ser actores discretos en los procesos de negociación, han devenido en personajes decorativos. Algunos, designados más por favores políticos que por méritos. Confunden visibilidad con eficacia, relaciones públicas con diplomacia, y protocolo con política exterior. Dejan pasar oportunidades de acercamiento, o peor aún, se convierten en obstáculo para el entendimiento mutuo entre países.

Un embajador eficaz debería ser una brújula ética y estratégica en el país donde se encuentra. No basta con defender intereses económicos o militares, sino también debe promover los valores que su nación dice representar, tender puentes con la sociedad civil, con la academia, con la prensa y con los actores emergentes. No solo debe entender las decisiones del gobierno local, sino también sus motivos y consecuencias. Y en épocas de tensión, debe ser un canal de disuasión, no un instrumento de presión.

Los embajadores no deberían ser figuras que aparecen solo en las recepciones, sino también en las trincheras del diálogo, en las mesas donde se definen los grandes giros de la historia. El mundo necesita menos diplomáticos de cartón y más verdaderos artesanos del entendimiento. Porque mientras unos levantan muros, los buenos embajadores abren puertas. Y en este tiempo incierto, abrir puertas es un acto profundamente político.

Al final, cuando se apagan los reflectores de las recepciones y el protocolo se disuelve en el silencio, lo que realmente importa son las decisiones —o las omisiones— de quienes representan a sus países. Un embajador que deja huella, no es quien aparece en todos los eventos, sino quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo advertir y cuándo tender puentes. Debe ser accesible, saber de quienes rodearse, con quién aliarse o a quiénes mantener lejos. En un mundo que se fragmenta entre discursos incendiarios y nacionalismos miopes, los embajadores deben ser más que figuras decorativas, ser nexos vivos entre la nación que representan y la sociedad que los acoge. Promover el diálogo, apoyar iniciativas sociales y comerciales, y ser el brazo estratégico y humano de su país en el exterior, esa es la verdadera diplomacia.