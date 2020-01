El subdesarrollo urbano y medioambiente

El proceso de urbanización y su impacto medioambiental presenta un esquema complicado, pues el urbanismo per se no solo es la estructuración de un complejo físico de varios asuntos, como drenajes, agua, ruido, etc. También representa la máxima expresión de la sociedad humana en el planeta Tierra, llevado a los extremos por la sociedad urbana industrial.

Guatemala presenta una urbanización con características distintas, pues hemos sido objetos y no sujetos. El Urbanismo nace en la era industrial como la transformación y construcción de aquella época, pero su madurez teórica se alcanzó en este siglo XX. El término urbanismo procede de la palabra latina urbs (ciudad).

Declaración del milenio, una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza. Alfonso Yurrita Cuesta

Nuestro problema ambiental tiene que abordarse por la pobreza que padecemos y sus resultados: la emigración. Según el censo del 2010, había ya un millón de guatemaltecos residiendo en los Estados Unidos, cuyo factor migrante ha sido el crimen organizado y el narcotráfico. La violencia de las maras requiere hacer un diagnóstico sobre la pobreza, la marginación, la desigualdad, el desarrollo humano y el uso del suelo.

Se busca una vida mejor porque las ciudades son el resultado de un proceso económico y social que aquí no se da. “Sin embargo, durante 2019, un total de 102 mil 864 fueron deportados a Guatemala por la vía aérea y terrestre, un aumento del 11.5 por ciento respecto de 2018 (P.L.)”. Y ahora el gobierno de Donald Trump pretende deportar a Guatemala a los solicitantes de asilo mexicanos, para que pidan asilo desde aquí (L.A. Times). Rechazado por México.

Otro factor contaminante es la deforestación, que es un medio de autodestrucción del hábitat humano. Es un problema económico, ya que su avance contribuye, en gran manera, al cambio climático, donde los bosques cumplen la función de absorber los gases de efecto invernadero y devolver oxígeno al medio. En Guatemala podemos ver cómo se agudiza esta situación con fenómenos como el denominado Corredor Seco.

Otro factor ambiental es que solo en el área metropolitana existe una gran cantidad de botaderos de basura no autorizados y un relleno sanitario cuyo punto de vida ya finalizó. Y qué decir de la destrucción del Lago de Amatitlán, al que el año pasado las fuertes lluvias arrastraron cinco mil metros cúbicos de basura, en especial de plástico.

Los demás problemas medioambientales limitan una planificación urbana adecuada si primero no se resuelven problemas más importantes como la inseguridad, la desigualdad y el medioambiente. En Guatemala existen grandes fallas geológicas, por estar situada dentro de las placas de Cocos y del Caribe, sin planes de protección. Físicamente está en una zona de riesgo, donde el 56 por ciento del país es susceptible a deslizamientos, derrumbes y sismos, sin planes de protección, motivo por el cual, en 1976, murieron 23 mil personas y 77 mil sufrieron heridas graves.

En cuanto a la contaminación atmosférica, en la ciudad de Guatemala circulan 900 mil vehículos que inundan la ciudad cada mañana, propulsados por la combustión de hidrocarburos (ciclomotores, automóviles y camiones), creando un ambiente contaminado, con lo que los automotores representan una fuente importante de contaminación del aire.

En el 2016 había 287,432 hogares sin energía eléctrica y usaban cocinas con leña, motivo principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), considerada como la quinta causa de mortalidad.