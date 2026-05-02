Si me permite

El tener un trabajo debe ser algo muy cuidado

Es extraño que muchas personas tienen una mentalidad o perspectiva negativa del trabajo.

“El trabajo endulza en todo momento la existencia; pero no a todos les gusta lo dulce”. Víctor Hugo

Es innegable que el trabajo es parte de la vida, y cuando en los años formativos o en la niñez se le enseña a una persona a ser productiva y útil, conlleva que la están incluyendo a participar de algún trabajo. La mentalidad impositiva de mandar a alguien a trabajar siempre tendrá una reacción negativa; sería mucho mejor hacerle espacio a la persona para que se involucre en un trabajo.

Cada día de trabajo que se ha completado es un valor que se agrega a la vida y la experiencia.

Es extraño que muchas personas tienen una mentalidad o perspectiva negativa del trabajo. Seguramente hubo algo que les afectó, por comentarios negativos de gente a su alrededor, lo cual las llevó a formar una imagen negativa, cuando debería ser exactamente lo opuesto, al ser incluido o aceptado para ayudar en un trabajo. Cada oportunidad de trabajo, aparte de ser un aprendizaje, es una experiencia añadida que agrega valoración a la persona.

Es sorprendente cómo muchos nos conocen por las capacidades y destrezas que tenemos en el trabajo, y no por nombre. Por eso mismo, cuando hay un trabajo pendiente de hacer, fácilmente surge el nombre de alguien que termina siendo recomendado para la tarea que hace falta. Eso implica que, en el pasado, la persona dio muestra de no simplemente tener la capacidad, sino de la manera como enfrentó el trabajo, creando una atmósfera favorable y agradable. Dicho de otra manera, el modo como hacemos las cosas termina siendo una carta de presentación.

La expresión de mandar a alguien a trabajar tiene una connotación negativa y también transmite una imagen de desprecio. Pero es mucho más agradable cuando alguien es recomendado para un trabajo porque tenía la capacidad de hacerlo. Ese tipo de situaciones, sin lugar a duda, se logran porque cuando estamos trabajando hay quienes observan y evalúan, no solo lo que hacemos, sino el modo y actitud que mostramos en ello. Y sin pedirlo nosotros, terminan recomendándonos y nos abren nuevos panoramas, con sus respectivos beneficios.

Es admirable cómo muchos trabajos informales que se llevan adelante, cuando se hacen con seriedad y formalidad, llegan a ser simplemente cartas de presentación para otras oportunidades que la persona nunca se imaginaba. Esto nos indica que no importa qué ocupación tenemos, formal o informal; no podemos evitar ser observados y evaluados por aquellos que nos rodean, y de alguna manera, el comentario de ellos habrá de llegar a entornos a los cuales nosotros nunca podríamos tener acceso. Seguramente habremos de cosechar el provecho por el comentario favorable que hemos recibido.

Es usual que, en algún momento, tengamos que tocar una puerta para pedir trabajo y estar dispuestos a responder una serie de preguntas, las cuales habrán de determinar la probabilidad de conseguir un trabajo. No debemos sentirnos amenazados por el cuestionamiento. En lo posible, debemos mantener la honestidad y transparencia necesaria, esperando que el trabajo se nos favorezca y que podamos corresponder a las demandas que se nos exigen.

Cada mañana debemos enfrentar el reto de hacer lo mejor en nuestro trabajo, y al concluir el día, a pesar del cansancio, agradecer a Dios por lo que hemos podido hacer, y proponernos que el día de mañana habremos de mejorar nuestra labor.