El tiempo aprovechado se valora en el proceso

“Concéntrate en ser productivo en lugar de estar ocupado”. Tim Ferris

El tiempo es un recurso que a todos los seres humanos se nos ha dado por igual, la diferencia está en cómo cada uno de nosotros lo usamos y lo aprovechamos. Probablemente se esté haciendo exactamente lo mismo, pero la motivación y el interés no es el mismo en cada uno y una vez terminado, cuando el tiempo transcurre, reflejará cuán provechoso fue lo que se hizo.

Cuando está correctamente ocupado el tiempo no solo es sano para uno sino que hace bien a muchos. Samuel Berberián

Pero qué difícil es tener constantemente presente que cada minuto que transcurre y cada paso que damos en la vida tiene un valor y es una absoluta verdad que no se puede regresar para revivir ese momento y tampoco podemos enmendarlo una vez pasa el tiempo. Claro está que, si de lo vivido se aprendió algo que ayuda a mejorar nuestro modo de ser y el modo de hacer las cosas, no ha sido toda una pérdida.

Fácilmente podemos recordar cuando en un momento dado pudimos hacer algo porque se nos presentó la oportunidad y la supimos aprovechar. Es porque en ese momento estábamos alerta y decisivos en la acción que tomamos y probablemente las cosas nunca más fueron igual. La clave está en que el tiempo no pasó por gusto, sino que se aprovechó y el fruto de esa acción dejó su beneficio y la lección aprendida para el resto de nuestra vida.

También no sería extraño que en nuestros recuerdos tengamos guardada la triste realidad en la que, por no haber aprovechado lo que se nos ofrecía, las cosas hoy en día no son iguales, pero nos lamentamos por gusto porque nunca más se nos presentó una oferta semejante. Cuando vemos la realidad del tiempo caemos en cuenta de que cada momento vivido es el exacto para tomar decisiones y emprender lo que se nos está ofreciendo.

En nuestro derredor muchos son de aquellos que tienen una actitud de “mejor que sea para otra oportunidad”, y esa nunca surge.

Esto implica que, por la vida que vivimos, aun en aquellos momentos que son de esperar, debemos saberlos usar en forma tal que sean correctamente aprovechados. Es sorprendente cuando hablamos de los tiempos de espera que tenemos en la vida, que según algunos entendidos ocupa un tercio de nuestro tiempo productivo en toda nuestra vida.

Cuando hablamos de aprovechar estamos entendiendo el ser productivo y poder tener alguna ventaja. No estamos en ningún momento insinuando la idea negativa y poco cortés de tomar ventaja de modo malicioso, por el hecho de que otros no lo están haciendo o no se dan cuenta de que hay una oportunidad para aprovechar, y como no lo hace lo voy a hacer yo.

Cuando contemplamos muchos de los logros de nuestro quehacer diario, están entretejidos con la sabia manera del tiempo bien aprovechado y el saber con qué se cuenta y por ello fácilmente podemos embarcarnos en procesos en los que nunca antes nos habíamos involucrado. Estos nos permiten cambios que oxigenan nuestra manera de ser, que afecta en modo favorable todas las demás cosas en las cuales estamos involucrados.

Por eso, en la vida que nos toca vivir a cada uno el valor del tiempo siempre se juzga por los momentos intensos que vivimos, los cuales, para los que nos rodean, no siempre son percibidos, pero cuando persistimos y logramos tener ciertos rendimientos logramos destacar muy probablemente por lo que muchos conocen de nosotros.